選後首度露面 李進勇點燈

雲林縣長李進勇（右）懸掛祈福卡寫著「願基督的愛滋潤這塊土地上的每一個人」，左為天主教嘉義教區主教鍾安住（紫色腰帶）。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣長李進勇5日主持縣府耶誕點燈典禮，這也是他連任失利敗選後首度公開露面。他表示，現在還好手好腳，雖然不在縣政府裡面，社會需要他貢獻的地方，他都願意投入，他會以一個志工的身分來關心雲林。

李進勇是虔誠基督徒，2014年上任後每年12月在縣府廣場豎立耶誕樹，舉辦點燈儀式慶祝耶誕節，5日再度點燈他親自出席，天主教嘉義教區主教鍾安住進行平安祈福禮時，他閉眼專心祈禱。

他致詞表示，這是他在縣長任內最後一次主持點燈儀式，雖然是一盞不是很亮的耶誕燈，但每一盞燈火都代表耶穌的愛、平安、盼望；傳遞愛是最好的工作，希望未來一整年大家都不要忘記這盞耶誕燈陪伴著，不管走到任何角落，把愛、平安、希望傳播給雲林縣每一個鄉親。

李進勇懸掛的祈福卡寫著「願基督的愛滋潤這塊土地上的每一個人」，會後媒體詢問他是否有壯志未酬之感？李進勇表示，每一階段都有階段性任務，他覺得4年內他並沒有因為疏忽怠惰而造成縣政推動上的阻礙，他做得好壞大家可以評斷，他自己覺得無愧於心，團隊都盡心盡力。

選舉結果是否代表黨意與上帝旨意有落差？李進勇說「不會，不管勝敗都是上帝最美好的安排」。

許多鄉親關心李的下一步，李進勇說，每一個人都能夠在社會找到努力貢獻的地方，他還好手好腳，雖然不在縣府，他會以一個志工的身分關心雲林，社會需要他貢獻的地方他都願意投入；未來會有一個聯繫之處，許多朋友願意繼續凝聚在一起，集眾人之力繼續為雲林服務。

(中國時報)

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