人事傳聞滿天飛 林姿妙駁斥

外界點名的人選包括副縣長林建榮、農業處長簡文魁、衛生局長李玉蕙、教育處長陳正吉、財稅局長郭正龍，但由於平均年齡偏高，其中郭正龍年齡有80歲，引發討論，也讓尚未完全敲定縣府人事的林姿妙感到相當困擾。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣長當選人林姿妙將在19天後上任，雖然林尚未對外公開縣府小內閣名單，但人事傳聞滿天飛，由於被點名的副手、局處長人選平均年齡偏高，讓新縣府被譏是「長照2.0示範專區」，5日林姿妙打破沉默，強調外界傳聞「是沒有的事。」

外界點名者 年齡偏高

外界點名的人選包括副縣長林建榮、農業處長簡文魁、衛生局長李玉蕙、教育處長陳正吉、財稅局長郭正龍，但由於平均年齡偏高，其中郭正龍年齡有80歲，引發討論，也讓尚未完全敲定縣府人事的林姿妙感到相當困擾。

昨林姿妙在鎮公所時面對記者詢問打破沉默，很多外界點名的局處長人選「都沒有！」林姿妙選前拜票時有遇過郭正龍，郭也擔任過縣府財政處長，曾提出財政上的建言，但林姿妙強調，郭正龍並非財稅局長的人選。

退休的國中校長陳正吉多次代表林姿妙出席公開活動，積極與地方互動，因此林姿妙當選縣長後，陳正吉就被點名為教育處長，但林姿妙也否認陳會擔任教育處長的傳聞。

誰會進入小內閣？林姿妙仍三緘其口，但強調小內閣會找「優秀中的優秀」，但鎮公所團隊中，林姿妙透露，公所主任祕書曾成陽「一定跟著我！」但未說明擔任的職務。曾成陽是林姿妙倚重的幕僚長，因行事低調謹慎，深獲林的信任。

副手祕書處長 先定位

林姿妙陣營內部也傳出「副手3條件」說，副手人選應滿足沒有包袱、年紀不要太大，以及有經驗的政務官等3條件，也不排除從外縣市借將。據悉，副手與祕書處長林姿妙尚未敲定人選，一旦2首長確定後，其他人選就可隨之安排，並趕在上任前正式對外公布。

(中國時報)

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