歡樂耶誕城全新光雕秀 超夯

新北市歡樂耶誕城的3D光雕主燈秀7日將推出「耶誕樂園狂想篇」。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

耶誕節腳步逐漸逼近，新北市歡樂耶誕城的3D光雕主燈秀將於7日新推出「耶誕樂園狂想篇」，一改首支動畫的電玩風格太空冒險場景，換上樂園般繽紛場景，大走溫馨歡樂路線，搭配氣勢磅礡的交響樂隊和電音DJ台，展現聲光效果極佳的耶誕狂想曲，讓觀眾耳目一新，感受濃濃耶誕味。

耶誕味濃 耳目一新

歡樂耶誕城11月16日開城後，由新北市觀光局打造的全台面積最大3D光雕秀與900支LED流光迴廊，持續吸引人潮湧入，本月7日將進一步推出新光雕秀主題，觀光局5日晚間6時舉辦主燈新秀試映，邀民眾先睹為快。

新的光雕主燈秀主題「耶誕樂園狂想篇」，畫面由桑塔熊及方頭熊家族投入一枚奇幻金幣開頭，帶領觀者進入桑塔耶誕樂園，開啟充滿驚奇又可愛的多彩旅程；投影過程間，新北市府大樓一下子化身華麗且充滿哥德風情的建築，一下子變成糖果工廠，加上氣勢磅礡的交響樂隊、電音DJ台，時而溫馨、時而彭湃的細膩聲光效果，讓現場觀眾看得目眩神迷。

觀光局表示，有別於第一支動畫以電玩風打造太空冒險場景，「耶誕樂園狂想篇」配合耶誕節腳步的來臨，大走溫馨歡樂路線，透過樂園般繽紛場景，讓民眾感受濃濃的耶誕氛圍。

賀喜動畫團隊視覺總監林拓指出，由於大部分觀眾是位於地面，以仰角觀看光雕秀，團隊為讓民眾視覺上有立體感，在修正仰角變形上，使用了移軸鏡頭的技術，在動畫製作時消除了垂直軸向的透視現象，在投影後重新還原呈現，才能產生以假亂真的建築變形效果！

明晚點燈 歡迎觀賞

觀光局表示，耶誕城主燈秀將從12月7日晚間點燈儀式後，半點播放「耶誕樂園狂想篇」，整點播放「銀河星球歷險篇」，歡迎民眾前往觀賞，更多2018新北市歡樂耶誕城相關訊息，請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團或活動官網查詢。

(中國時報)

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