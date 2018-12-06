屋齡36年 孟竹國宅更新啟動

2018年12月06日 04:13 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市老舊建物眾多，設施普遍不符需求，住戶擔心都更權益不明確，寧可苦守老屋，市府為此安排相關說明會，日前開拔至住戶多達585人的孟竹國宅，積極凝聚共識，可望促成桃竹苗地區最大自主都更計畫。

辦說明會凝聚共識

孟竹國宅管委會主委黃金良直言，社區居民多數年紀較長，上下樓梯困難，常為停車位喬不攏，但重新購新屋、搬家又相當不易。市府提供自主都更計畫，提出「現址找補差額，換新屋」的方式，讓困擾多年的問題，終於有機會改善。

都發處長吳堂安說明，市府鼓勵由地主或住戶自主發起都市更新，組織更新會實施，其最大好處在於住戶能自行主導，只要地主有意願，並超過7人以上提出申請，組成更新會，就可發起都更。

市府鼓勵住戶主導

吳堂安說，自主都更可由社區自行尋找合意的建築師、營造廠，只要最後完工時，分配給原住戶房屋後的剩餘價值，足夠負擔更新成本即可。

孟竹國宅是縣府時期興建的5層樓舊國宅社區，屋齡36年，占地3.1公頃，整體格局缺少地下停車位、無障礙電梯，另耐震強度不足、防救災動線狹小，居住環境對長者幼兒不夠友善，因溝通不易，都更案始終難達共識。

吳堂安說，自主都更的難處在於住戶擔心都更權益不明、資訊不對稱，市府積極舉辦都更法令與程序說明會，協助解決資金不足及專業整合、都更規畫、建築設計和工程發包等問題，讓都更程序更加快速且透明。

(中國時報)