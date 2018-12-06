溫泉美食賞花博 好吃有看頭

2018年12月06日 04:13 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

谷關溫泉區業者神木谷推出的溫泉便當，色香味俱全！ （陳世宗翻攝）

台中市溫泉觀光協會舉辦台灣溫泉美食嘉年華系列活動，今年結合台中市政府舉辦的2018台中世界花卉博覽會，特推出「花現谷關溫泉饗浴」活動，邀日本鳥取縣的百花繚蘭團體展現日本百年歷史的溫泉歌舞，讓參加民眾耳目一新。

谷關溫泉風景區地勢險要，山岩崢嶸矗立，谷關溫泉則自山麓湧出穿梭在山岩間流著，水量終年不竭；谷關溫泉泉質屬碳酸泉，含有硫化物及鹽分，因含大量硫化物，在靠近時可聞到硫化物特有的刺鼻味。

花浴養生操 滿足身心靈

台中市溫泉觀光協會指出，今年延續特色溫泉泡浴活動，不止推出去年受歡迎的甜柿浴，更推出浪漫的花浴，讓參與民眾都沐浴在浪漫的台中溫泉區；同時養生太極溫泉操活動，使每位熱愛泡湯民眾強健體魄，提高溫泉養身保健概念，希望旅人都可身心靈得到滿足。

台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，今年台中溫泉季以推出「花博台中溫泉便當」為主軸，希望溫泉區餐飲業者結合在地農特產品等豐富資源，利用創意及巧思，設計出美味可口且具市場吸引性的平價便當，增加民眾泡湯遊程亮點，創造出台中市優質的溫泉饗宴。

花博餐盒 結合在地食材

靜宜大學文化美食資源規畫與研究中心教授吳政和說，今年推出的花博餐盒，充分表現「食當季」與「食在地」特色，滿足每位旅人味蕾的同時，還協助推廣和平地區在地小農的有機食材；結合許多國際與在地團體表演互動，讓遊客感受到中市溫泉區的創意與活力。

(中國時報)