杜絕軟腳大樓 建築業者取經

2018年12月06日 04:13 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

0206南台大地震造成台南維冠大樓「軟腳」倒塌，釀嚴重傷亡，建築安全履歷協會推行「Alfa Safe耐震系統工法」10多年，早年乏人問津，自從經歷這場強震後，建築工法防震受到廣泛重視，台南引進安全履歷建案數更高居全國第2，建築安全履歷協會5日在九份子重畫區舉行施工觀摩，吸引不少建築業取經。

一條龍作業 工法系統化

台南人記憶猶新的0206南台強震，因維冠大樓因偷工減料，1樓經強震搖晃「軟腳」導致死傷慘重，加速建築業界重視大樓建築細節與施工工法。建築安全履歷協會與好瀚建設子公司「瀚翔建設」5日於九份子重畫區舉行「建築安全履歷認證Alfa Safe耐震工法施工觀摩會」，藉此宣傳推廣建築安全正確觀念，期許台灣建築安全更上一層樓。

好瀚建設集團董事長黃全永表示，蓋房子不只講求蓋得漂亮，安全也不可偏廢，因此，響應執行建築安全履歷協會全套認證標準，希望蓋出最安全、最好建築。

建築安全履歷協會執行長王榕梆指出，建築安全履歷是採用一條龍作業模式，工法採用科技發展趨勢的系統智慧化，在建築及結構規畫初期即導入，並利用自動化加工技術在工廠彎折鋼筋，使其一體化與配件化，解決以往建築工人現場綁紮施工不易的問題。

耐震韌性及能力提升2倍

這項工法經過「國家地震中心」測試，其中，「Alfa Safe柱中柱」、「Alfa Safe系統牆」耐震韌性及耐震能力較傳統工法有效提升約2倍，確保房屋更安全穩固。業界人士觀摩後表示，傳統工法以綁鐵為例，仰賴工人在現場綁鋼筋，品質很難規範及追求一致化，導入該工法，有助於提高建築安全性。

(中國時報)