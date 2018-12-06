民進黨屏東議員 率眾蛋洗縣黨部

綠營議員吳亮慶（左上圖）不滿黨部不推議長人選，率支持者到屏東縣黨部抗議，更強調這一役他不缺席。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

隨著選舉結束，各縣市正副議長之爭逐漸白熱化，日前民進黨屏東縣黨部以實力不足為由，決議不推議長人選，並由李世斌角逐副議長寶座，但讓有意爭取議長提名的吳亮慶不滿，5日號召上百名支持者包圍縣黨部，高喊未戰先降，說到氣憤時更朝黨部丟擲雞蛋。

三分天下 卻拱手讓人

此次屏東縣議員選舉，國民黨拿到17席、民進黨15席、台聯1席、無黨籍22席，維持三分天下態勢。民進黨籍議員吳亮慶表示，此次選舉綠營在全國慘敗，代表過去努力不夠，他願意在黨最艱難的時刻出來承擔，雖知議長選情艱困，仍表達要參選到底。

「有人願意為黨而戰，主帥卻先舉白旗」，吳亮慶氣憤的說，過去在鄭太吉時代，國民黨強勢介入議長選舉，民進黨在僅有6席議員的絕對劣勢下，也推出正副議長人選，如今卻拱手讓人，他不能接受，隨即轉身朝黨部丟擲雞蛋表達不滿，員警見狀立刻上前制止，才未讓衝突擴大。

黨團表決 黨部未介入

民進黨屏東縣黨部主委許展維事後強調，對於個人意見表示尊重，但目前黨最需要的是團結，且整個推舉過程都是議會黨團多數表決，黨部並無介入。

曾參與黨部會議的綠營議員也透露，縣黨部上月26日晚間邀新當選議員召開會議，討論正副議長選舉因應對策時，曾就是否自行推舉正副議長一事進行表決，但有10人認為實力不足、投下反對票，因此決議不推議長人選，另也作出由李世斌參選副議長等2項決議。

(中國時報)

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