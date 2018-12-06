二信高中 抱回團體亞軍殊榮

2018年12月06日 04:13 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

二信高中前往廣州參加「2018海峽兩岸產業核心技能素養（創新電子）大賽」，榮獲「電子組件拆焊高階技術競賽」2等獎、3等獎，及「輪型機器人創新3對3踢足球競賽」銀牌、銅牌，抱回團體組亞軍的殊榮，參賽獲獎師生合計19位，消息傳回學校，全校師生都引以為榮。

二信高中表示，電機科專業教師組織「程式控制教師專業發展社群」，參與教師有電機科專業教師、資處科專業教師，平日利用社群時間進行教學經驗分享及共課、備課，漸漸形成一股共同指導學生參加國內外競賽的團隊默契，因此在這次大賽中大獲全勝，成為賽場的矚目焦點。

這次獲得「電子組件拆焊高階技術競賽」2等獎及3等獎的團隊，包括潘靖方、黃威愷、徐翊捷、吳顏劭品、黃立凱5位學生及李詩源、劉兆祥、潘宜鴻、陳紀昌4位指導教師。

另外「輪型機器人創新3對3踢足球競賽」銀牌有張來喜、黃威愷、白誠毅3位學生及指導吳世強老師 ，銅牌則有詹易恩、林耀永、徐翊捷、潘靖方、翁嘉鴻、徐得祐等6位學生，加上劉兆祥、陳紀昌2位指導老師，他們發揮平日教學效益，展現教學成果，在團隊競賽中抱回好成績，為校爭光。

二信高中指出，培養學生「自發」、「互動」、「共好」的學習素養，激發其「自主行動力」是目前教育發展的目標，二信利用「研創」、「產創」2項教學主軸，引發學生將平日所學的專業技能，用在創意、創思與創新，因此獲得亮眼成績。

(中國時報)