鐵道馬拉松 藍黃跑衣亮相

2018年12月06日 04:13 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

第四屆新北市鐵道馬拉松接力賽將於明年4月21日開跑，新北市觀光局5日舉辦活動記者會，邀請歷屆「漂亮棒」代表跑者身穿深藍色基底、亮黃色字樣的新跑衣亮相，路跑界扮裝明星也到場應援，邀請民眾明年一起「追火車」。

新北市鐵道馬拉松接力賽號稱「台灣企業版箱根驛傳」，每屆4月在貢寮、雙溪登場，是全球唯一結合鐵道、觀光及路跑的休閒運動，第四屆比賽將在明年4月21日上午7時開跑，觀光局昨天舉辦活動記者會，介紹新版跑衣及賽事路線。

觀光局指出，鐵道馬拉松接力賽活動組別分為普悠瑪號組（競賽組）及微笑號組（造型組），7人成隊，每隊至少需有一位女性成員擔任「漂亮棒」，賽事從福容大飯店出發，終點為雙溪高中，路線總長約47.6公里。

完賽獎牌設計同樣由「台灣年度設計師獎」田修銓操刀，以消失數十年的鐵道文化資產「電氣路牌」，復刻「一圓、二方、三角、四橢圓」造型，完賽後可獲得橢圓形復刻版獎牌。

有「百變女王」之稱的路跑界扮裝明星林惠萍說，投入扮裝路跑已經4年，服裝都是賽前3個月左右親手製作，「賽道就是我的伸展台」，明年的扮妝主題迎合豬年，會以「豬隊友」為靈感來設計。

觀光局長陳國君表示，今年提供給每位參賽者的消費券從50元提高到70元，希望能帶動地方經濟。活動自11月15日開放報名，已衝破500隊，名額僅剩約200組，賽事報名可上官方網站https://goo.gl/tEYHjt，賽事相關資訊可上官方臉書「旅跑新北」及「新北旅客」粉絲團查詢。

(中國時報)