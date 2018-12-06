蓋毛小孩園區 六甲人反對

2018年12月06日 04:13 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市府動保處要投入經費1.8億元在六甲興建毛小孩運動及教育園區，5日上午在六甲區甲東里舉辦地方說明會，多位民代、居民到場表達反對意見，動保處表示，將蒐集居民意見，努力和地方溝通。

昨天上午包括台南市府動保處、社會局、六甲區公所等單位出席說明會，50多位居民參加，會中炮聲隆隆，一面倒表達反對意見。林姓居民表示，未來教育園區落成，引進流浪犬隻，恐對當地環境造成汙染，揚言如果市府不聽民意，2020年大選要再次用選票教訓執政黨。

市議員陳文賢、吳通龍皆反對該案，陳文賢質疑，市府未和居民溝通就「偷渡」該案，想要「橫柴入灶」，他絕對反對到底。六甲社區發展協會理事長謝東志說，過去政府將監獄蓋在六甲，現在又要在六甲蓋動物收容所，在地所有里長幾乎都反對，建議興建日照設施給在地長者使用。

動保處長吳名彬表示，六甲飛彈營區舊址閒置多年，動保處向農委會爭取經費，共投入1.8億元打造全國首座動保教育園區，占地2.1公頃用地規畫動物教育館、VR互動影像及光雕劇場、動物福利館和生態教育區。

「毛小孩運動及教育園區絕對不是一般的動物收容所！」吳名彬強調，未來教育園區落成後，除了定期策展推廣動保教育，也提供民眾認養毛小孩，同時提供運動廣場讓民眾與毛小孩一同踏青。另外，也會與教育局合作，推廣國中小學戶外教學，並結合烏山頭水庫、八田與一紀念園區等景點共同行銷，帶動六甲地區觀光發展。

動保處表示，教育園區未來可收容180隻貓狗，會從善化和灣裡收容所引進健康犬隻，該案已通過環境影響評估，對於可能產生的噪音、味道、排放水等問題，皆以最高規格進行設計，民眾不須擔心造成汙染。

(中國時報)