潘孟安強調 未來責任更重大

2018年12月06日 04:14 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

以26萬2809票連任成功的屏東縣長潘孟安，5日從中選會委員林偕得手上接獲當選證書，潘強調，未來責任更加重大，往後4年施政在做得好的部分將持續推廣放大，不足之處也會深刻檢討，要更接地氣、符合民意，讓人民有感。

此次選舉民進黨在全台慘敗，位處國境之南的屏東縣雖守住一片綠地，但相較4年前的選舉，仍流失不少選票。潘孟安坦言，人民給了民進黨一次教訓，黨必須更謙卑面對及檢討，全面調整腳步來回應民意。

他以造成漁民激烈反彈的漁業三法為例，強調漁業署已南下聽取東港及琉球漁民心聲，未來執法不僅需與國際接軌，也要融合當地民情，讓中央與地方更貼近；之後更談到屏東過去為人所詬病的環保議題，雖然縣府已積極解決過去的歷史共業，但外界仍有不滿意之處，強調未來會更積極處理。

而面對韓流帶來的產業排擠效益，潘孟安認為，對於農產品內外銷早已有自己的戰略布局，4年來不僅針對國內通路，更以亞洲為主軸，擴展至中東、美洲等世界各地，不會因為單一城市或國家崛起而恐慌，因為縣府密切掌握國際貿易情勢，現在屏東農漁產品在國外超市多買的到。

未來屏東不僅是農漁畜牧產地，還有特殊的地景地貌、觀光發展，屏東不會只是一個地理位置，未來更打造成為「品牌」，將它發揚光大。

(中國時報)