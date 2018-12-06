雲科大校長勉學子 要有人性狼性

2018年12月06日 04:13 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林科技大學本周末將慶祝28年校慶，校長楊能舒期許該校學生「一流、二性、三游」，二性指的是人性與狼性，不希望學生是狗或是羊，而是一匹狼，既能服從領導又能分工合作。

楊能舒解釋，狗是從分配不到食物的狼基因突變而成，很早就跟著人生活，而羊更只是一道菜！鼓勵學生具有「狼性」能拚搏，身心都能照顧自己與他人。

他舉例，最近有一則「月薪4萬元以下要揭露不得面議」的新聞，就是帶有「羊味」的新聞，他說聯發科最低薪資是8萬元，平均年薪是275萬元，該校學生有戰力，曾有畢業生一出社會就領月薪9萬元。

楊能舒說，一出校園就能領高薪的學生是從大二就跟著老師做實務專題，早上8點「上班」到下午5點，寒暑假補理論、做實驗而成就9萬月薪實力，老師要做的就是讓學生勞、苦，鍛鍊出他們的鋼皮鐵骨。

楊能舒表示，去年校慶開始舉辦能激發學生「狼性」的活動，讓學生挑戰從4樓往下滑100公尺飛越雲夢湖，當天有人勇敢嘗試，也有不少坐在欄杆不敢動或被半推半就被推出去的。

學務長蔡佐良說，校方希望學生膽子大一點，不要只躲在教室滑手機，今年繼續舉辦飛越雲夢湖挑戰活動。

雲科大5日舉辦「2020」環校園路跑挑戰，由楊能舒領跑，終極目標是20歲學生可跑完20公里。總計1569人參加，100多人達成20公里、環校園8圈完賽。

(中國時報)