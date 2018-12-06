工研院 6人上榜

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中國時報
羅浚濱／竹市報導

今年進入第15屆的新竹地區傑出經理獎選拔活動，選出10位傑出經理，工研院表現亮眼有6人上榜，新竹市企業經理協進會理事長謝榮哲表示，今年傑出經理獎獲獎者均為一時之選，專業表現與成就足為各界楷模與表率。

謝榮哲說，科技人一般都很忙也很低調，協會希望透過175家廠商或個人推薦，經過評審團投票選出各獎項的傑出經理，讓各界認識並做為學習榜樣。

今年獲得「傑出經理獎」的為創意電子公司總經理陳超乾，和漢科系統科技公司總經理謝清泉。謝清泉說，該公司從配管起家，不斷創新做到半導體特殊氣體供應到物聯網，希望成功策略運用能給各界參考。他並打趣說，沒有漢科就沒有台積電！

今年新增「傑出社會企業管理獎」，由究心公益科技公司執行長陳孟敏獲獎，她說，該公司開發「究平安」平台，已成開發中國家政府回收災情和發布演習的重要依賴工具，也在國內防災教育做推廣。

新竹縣愛鄰社區關懷協會總幹事周葆齡獲得「傑出非營利組織管理獎」，她說，該協會沒有獲得政府幫助，也沒有財團支持，9年來都是靠募款來照顧新竹縣170名弱勢家庭的孩童，希望獲獎後能與園區企業連結，定期每月捐助300元，持續幫助在地的孩子。

(中國時報)

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