卸任前花1900萬辦活動

2018年12月06日 04:13 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣政府將花1900萬舉辦3場國際大型演出活動，5日縣議員林緗亭炮轟，嘲諷老苦窮的嘉縣突然中樂透，發大財？為何在縣長張花冠卸任前，急著把臨時應急運用的第2預備金拿出來大撒幣？副縣長李明岳澄清縣府文化活動預算本來就少，且該活動早就規畫在先，選後舉辦除有助放下選舉激情，不用出國就能看到國際級演出，也是嘉惠縣民。

林緗亭昨以雲林縣拿第2預備金補助菜農，嘉縣第2預備金拿去看表演做對比，指日前她發現第2預備金編列1900萬元要辦戶外音樂藝術節時，就曾加以質詢，當時張花冠說要審慎考慮，沒想到卸任前夕，縣府又要花這筆1900萬辦3場歲末大型戶外表演，認為張花冠應說清楚、講明白，3場戶外表演有何急迫性、必要性？

文觀局表示，該局年度預算極少，不及縣政總預算2％，僅2017年籌辦燈會才增加到2.38％，且業務費有70％以上是硬體費用，能運用在藝術欣賞部分真的不多，而這次由文觀局和嘉縣表演藝術中心主辦的「全臺獨嘉，藝冠全臺」歲末平安慈善戶外大型演出早在823水患前就規畫，原想在10月舉辦，為避免淪為助選場，才延遲到年底前舉行。

針對林緗亭指這次活動為照顧弱勢，另從社會局支應20萬元，美其名要招待弱勢團體，作法完全是假照顧弱勢之名，讓弱勢者背黑名，行撒錢之實，文觀局也澄清是為了讓弱勢團體也能欣賞藝文表演，縣府才特別邀請弱勢團體前來觀賞。

(中國時報)