預防食道癌 避免過量菸酒燙辣

2018年12月06日 04:14 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

近來藝人安迪及裕隆集團董事長嚴凱泰，兩人皆於50幾歲的壯年先後因食道癌病逝。無獨有偶，最近南部就有位平常會抽菸的82歲阿伯，帶著健檢時胸部的電腦斷層掃描影像就醫，竟發現疑似有食道腫瘤侵犯到主氣管壁，但他卻並沒有明顯症狀，醫師因此急忙建議他到腸胃科做進一步檢查。

「活力得中山脊椎外科醫院」內科主任暨戒菸門診巫慶仁醫師指出，根據世衛組織統計，食道癌在亞洲死亡率較高；2017年台灣癌症發生率中，食道癌排名第9，好發於男性，位居男性癌症發生率第5名。

食道癌大部分沒有症狀，通常以吞嚥困難為主，其次為食慾變差的體重減輕及吞嚥疼痛，如果腫瘤壓迫到神經，還可能產生聲音沙啞、咳嗽的症狀。因為是非突發性，而是漸進式的，先固體、後液體，慢慢的吞嚥困難，所以當症狀較明顯時，癌細胞大多已局部侵蝕擴散，因此預後很差；一般發現腫瘤後，5年存活率只有10至15﹪，通常需手術切除局部腫瘤，甚至切除食道再重建，並合併化療及放射治療。

至於造成食道癌的因素，巫慶仁指出，包括過量飲酒、抽菸、嚼檳榔，攝入含硝基鹽類等致癌物質的飲食，或食物久置產生黴菌毒素，另外過燙的湯、茶，過鹹、過辣的食物，慢性食道發炎、食道平滑肌遲緩不能症，胃食道逆流及輻射等，都易造成食道細胞長期損傷，進而產生癌化。

(中國時報)