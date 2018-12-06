穿便服遭攔 學生、教官起口角

2018年12月06日 04:13 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國立花蓮高中1名林姓高三學生11月底身穿便服進校門，執勤張姓校安教官依違反服儀規定上前攔阻並帶回學務處要求更換制服，該名學生疑似不滿校安教官態度差，離開前與校安教官爭執並以手機偷拍，影片中學生質問校安教官，「你剛在兇什麼，我不知道你是誰......你要打我喔」，教官也回嗆「走出校門我就是老百姓，扁你下去我就不幹了」等激烈用語，直到校方人員制止後才停止。

林姓學生指出，自己有過敏性體質，若衣物沒乾會帶著進學校，平常這樣穿都沒事，頂多被教官唸一下，出示學生證都可以通融進入，當天帶著耳機進校門，沒有聽到攔阻的警告，被攔下後才回神，校安教官執意要他進學務處，並堅稱他是「校外人士」還警告，「出了這校門就是老百姓，可以打他」等話，覺得被恐嚇，很不舒服。

學務主任吳福章受訪指出，該名學生為服儀不合格慣犯，經常穿著便服進校門，當天因接連2位教官叫著都沒有停下腳步，第一時間就有通報學務處，並由張姓校安教官帶回學務處，學生換上制服，登記愛校服務就離開，並沒有耽誤學生受教權。

吳福章說，張教官知道林姓學生正在拿手機側錄，認為挑釁意味濃厚，才會失控動怒，校方對張姓教官的態度也有做糾正，未來會加強宣導教職人員訓練，也會加強對內宣導服儀規定，避免類似爭執再次發生。

(中國時報)