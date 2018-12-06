平息民怨 三峽拱橋擬單邊施工

2018年12月06日 04:13 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

興建迄今已有86年歷史的市定古蹟三峽拱橋，由於結構安全堪慮且外掛許多纜線影響美觀，三峽區公所向新北市文化局及文化部爭取經費推動修復及再利用工程，由於工程期間禁止機車通行引發民怨，區公所將請廠商研議「單邊施工」，保留單向通行空間。

1933完工通車的三峽拱橋，早已是三峽人的共同回憶，但由於興建年代久遠，拱橋除了橋墩裸露，橋面柏油凹凸不平、鋼筋外露鏽蝕並附掛許多管線，讓三峽拱橋失去原本的清麗面貌。

三峽區長陳健民表示，由於修復拱橋迫在眉睫，但三峽拱橋又是市定古蹟，區公所經向文化局呈報修復及再利用工程計畫後，再向文化部爭取經費，才得以推動拱橋耐震補強及混凝土裂縫、橋面伸縮縫、鋼筋外露鏽蝕修補工程，總工程經費約1700萬元。

陳健民指出，三峽拱橋連接黃昏市場及民生街、文化路，可說是三峽地區相當重要的交通要道，加上替代的三峽大橋、八安大橋都有段距離，貿然封橋禁止機車通行必定造成民眾生活不便，將請包商研議「單邊施工、單邊通行」的可行性。

陳健民表示，區公所也爭取到前瞻計畫約5000萬元經費，將施作復興路、大勇路、文化路、愛國路、中華路一帶的管溝地下化及人行道、道路柏油鋪設工程，完工後原本紊亂的管線將全移入地下，由於施工地區都在三峽市區，呼籲居民在工程期間要有耐心。

(中國時報)