潑酸割喉傷妻兒 家暴男自縊亡

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中國時報
／台中報導

有家暴紀錄的58歲吳姓男子，昨凌晨疑酒後與家人起口角，憤而向54歲妻子和34歲兒子潑強酸，並拿水果刀刺傷妻兒，妻兒送醫急救後恢復意識，吳行凶後逃逸，後來被發現在住家附近林地上吊自殺，檢警初步研判是妻子近來打算向吳男提出離婚要求，引起不滿，全案由檢警偵辦中。

警方調查，吳妻曾在2016年7月向社會局通報家暴，起因吳不知道妻子請工人到家中換新熱水器，見工人在家中，暴怒拿起菸灰缸怒擲吳妻，社會局介入追蹤數月，認為沒有人身安全之虞而結案。

鄰居指稱，吳妻王女和兒子在做泥水工，相當勤奮，吳疑似無業，且有酗酒惡習。昨凌晨1點多，他們聽到吵鬧聲及女子尖銳的哭喊聲，隨即看到王女渾身是血奪門求救，警消到場發現王女和兒子頸部噴血，王女雙眼、其子胸部與手臂都疑被強酸灼傷，所幸2人送醫急救後，均無生命危險。

警方警方調閱路口監視器，發現吳提著1個塑膠袋徒步離去，並進入鄰近的台糖林地，下午3點多在林地找到已上吊身亡的吳男。

台中市家暴暨性侵害防治中心指出，前年發生的家暴案，社會局介入發現是夫妻感情不睦，昨這起家暴事件，疑因吳男與妻子感情欠佳，平日少有互動，妻子近來疑向他提出離婚要求，可能造成吳男情緒不穩定，衝動之下潑酸、砍殺妻兒，鑄下憾事，但詳情仍須由檢警調查。

全國各縣市 自殺防治專線 0800-788-995

(中國時報)

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