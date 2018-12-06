唐儀靜告王錦德當選無效

2018年12月06日 04:13 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市議員第6選區競爭激烈，民進黨提名的唐儀靜僅以6票之差，輸給同黨提名的王錦德，成為落選頭，事後唐對王提起當選無效之訴。台南地方法院5日指出，已收到唐儀靜的訴狀，近日將開庭審理，不排除重新驗票。對此，王錦德表示尊重，還說那是唐儀靜個人的權利。

此次台南市議員選舉受到公投綁大選影響，安南區開票進度落後，成為全市最後一個完成開票作業的選區。開票過程中，王錦德與唐儀靜一路纏鬥，開到倒數第2個票匭時，唐還贏王100多票，但最後一個票匭開完唐卻反輸6票。最後，王錦德獲7720票吊車尾當選，唐儀靜則以7714票成為遺珠。

唐儀靜認為，6票真的是很微小差距，從開票日到現在，一直受到支持者的勸進，要求她聲請驗票以獲得最正確的結果，因此提出當選無效之訴，但也顧及同黨同志情誼，才低調處理此事。

台南市選委會表示，縣市長及立委選舉票數差距在千分之3以內時，依法應主動驗票；但縣市議員選舉則沒有此項機制，除非候選人提出當選無效之訴，該會才會驗票。

台南地院強調，受理此件當選無效之訴後，已分案由法官田幸艷受命審理，依程序將先開庭聽取原告起訴理由與被告答辯說法後，再視有無調查相關證據的必要性，不排除可能重新驗票。

(中國時報)