2018年12月06日 04:13 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

全國工業類技藝競賽，埔里高工學子大放異彩，榮獲3座金手獎、6名優勝；女壘隊在全國中小學女子壘球錦標賽更大獲全勝，抱回總冠軍及個MVP、教練獎等獎項，亮眼表現，全校師生與有榮焉。

全國工業類技藝競賽經2天激烈競爭，埔工共9位學生脫穎而出，在6個職種中獲得獎項分別是洪家勛鉗工金手獎（第3名）、黃郁明優勝（第14名）；車床類羅煜誠金手獎（第9名）、陳揚昊優勝（第14名）；室內配線類葛韋辰第9名（金手獎）；建築製圖類陳世育優勝（第10名）；測量類陳忠生、劉景淵優勝（並列第12名）；電腦修護類陳宜彬優勝（第19名）。

今年全國工業類技藝競賽共有來自全國145校、1154位選手報名參加27個職種競賽，各職種名列前矛選手皆可透過技優保送及推甄進入國立科技大學或國立大學就讀。為參加競賽，埔工參賽學生及指導教師不僅於暑假、周六及放學後留校練習，甚至至晚間8、9點仍奮戰不已。

埔工壘球隊有30年的隊史，今年除預賽、決賽全勝，獲團體總冠軍外，高俊盛獲最佳教練獎、陳琪蓉、林紀紜分獲最佳球員MVP及打擊率第2名等獎項。高俊盛表示，埔里是培育壘球國手的搖籃，優秀的畢業學姊返校任教，代代傳承，為台灣爭光。

(中國時報)