公投 一場遊戲一場夢

2018年12月06日 04:13 中國時報 李念祖

與九合一地方選舉同時舉行的公民投票共有10案，其中7案通過，3案遭到否決，似乎創造了歷史。但在塵埃落定之後，人們卻又發現《公民投票法》的建制與實踐幾近兒戲。認真檢討起來，《公投法》難逃違憲的質疑，立法院難辭其咎。

何以如此？可分不同的層次思考此中議會立法的過誤。首先，這次全國性公投提案有10案之多！從學理上說，民主政治原以代議政治為主，公投則是彰顯直接民權；人民選舉的議會不能解決問題，勞動國家的主人全體直接參與形成具有拘束力的政治決策加以替代，背後的政治意義是：公投提案越多，越顯得議會無能，議會該做的不做或是做了不該做的，逼使支付數以億計的公帑，由公民出面下指導棋，此為議會立法的第一層缺陷。

國會制定《公投法》明明在規定創制複決而不包括選舉罷免，不但使用公民投票的名稱模糊焦點，還可能形成不具拘束力而僅具諮詢性質的結果，使得重大政策的創制、複決竟與無拘束力的民調無異，徒然浪費公帑。容許將民調妝扮成創制複決而冠以公民投票之名，這是指鹿為馬。

「東京奧運改名」案即是不該出現而竟出現的諮詢性公投。它因同意票不足，不同意票又已超過而未獲通過。但是即使此案獲得通過，政府也無權力迫使中華奧會這個非政府組織改變參賽名稱！其結果就是國家花費了納稅人的珍貴稅金，為提案人做了一次無償的民意測驗與政治宣傳。《公投法》違反了憲法要求的法律明確性原則！這是公民投票所顯出議會立法的第二層缺陷。

再以「以核養綠」的公投案為例，此案通過後，行政院一度宣示尊重公投結果，2025年不再是達成非核家園的期限。但次日總統卻說公投的結果是將「法律的強制時限」拿掉，並不表示2025年就必須延期；其理由則是非核家園的目標是《環境基本法》第33條要求「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標。」公投的結果可以取消時限法律，卻不能撼動時限政策。明明是複決性公投，搖身一變而竟成為主政者所描述的諮詢性公投，這倒像是指馬為鹿了。

藉用諮詢性政策公投的模糊，回過頭來變動法律複決公投的性質，把有拘束力的複決也當成是諮詢性政策公投處理，實質上政府與議會沆瀣一氣，卸除了公投應有的法拘束力。悍然不受公投結果拘束的政策態度，使得由憲法規定而人們以為已經透過立法實現的創制複決徒成具文而乏實效，是議會立法的第三層缺陷。

《公投法》又規定：經複決之重大政策，行政機關於2年內不得變更該複決案內容之施政。政府視以核養綠公投的結果如無物，合乎這條要求嗎？但這一條好像也沒有牙齒。法律對政府逃避公民投票結果缺乏有效制裁，是議會立法的第四層缺陷。

立法如此糟糕，恁多公民投票豈無受人愚弄之感？多數選民積極行使參政權，紅紅火火地通過了提案，到頭來仍然是鏡花水月一場，聽任政府掌權者想做才做，不想做就找個說詞置之不理，立法院豈無責任？特別是關於重大政策創制複決的規定，《公投法》規定含義不明，混淆了民意調查與行使參政權利的區別，給予主政者指鹿為馬、指馬為鹿的政治操弄空間，能否通過憲法的檢驗，真是該要嚴肅檢討的時候了！（作者為法學教授）

(中國時報)