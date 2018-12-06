貿易戰對台灣經濟的影響很嚇人

2018年12月06日 04:13 中國時報 朱雲鵬

在阿根廷的雙邊會談中，中國大陸和美國達成貿易戰的「暫時停火協議」，讓各界鬆一口氣，沒想到才過幾天，川普又在推特上威脅說：「別忘了我是關稅大將（Tariff Man），任何人或國家到美國來拿走我們的財富，我一定要他們付出代價…我們現在已經用關稅賺進了鉅額的財富：讓美國富起來！」美國和亞洲股市隨而大跌。看來，兩造能否在暫時停火的90天內達成協議，還是有很大的變數。

如果沒有達成協議，川普把價值2000億美元來自中國大陸進口的額外關稅，由10%加到25%，甚至再對還沒課稅的所有剩餘項目都課徵25%關稅，對於台灣的經濟和產業有多大的影響？這是一個我們不能不了解以及面對的問題。

要解答這個問題，不能只看表面上的貿易數字。以iPhone 7為例，中國大陸把組裝完成的手機出口到美國時，其製造成本在帳面上是237美元，但其中由大陸本身所直接貢獻的成本只有8.5美元，其餘則來自各國提供的零件和驅動程式，包含美國68.7元、日本67.7元、台灣47.8元、南韓16.4元、歐盟6.6元，和其他加總21.8元。大陸自己貢獻的8.5元，就是所謂的「附加價值」，也就是由中國大陸做最後組裝的工人和廠商所得到的薪資和利潤。

如果川普對大陸進口的iPhone手機課稅，那受害者最大的是美國本身，其次是日本，再其次是台灣，這3個地方所受的禍害加起來，將是中國大陸所受到禍害的20倍以上。所以要知道貿易戰的效果，光看出口數字不準，還要追究在出口數字背後，各國所貢獻的「附加價值」。

以上例子中，iPhone成本所支付給美、日、台、韓的金額，也不全是這些地方的附加價值。例如台灣出口iPhone照相機鏡頭到大陸，所報的價格中，不只有製造商本身的薪資加利潤，也就是附加價值，也還用到其他國家製造的原料和零件，包含製造商直接進口的，和製造商購自其他台灣廠商，再由其他廠商所進口的。所以，要去計算各國在各業的附加價值貢獻，需從全球的產業和貿易關聯資料去分析，是一個龐大而複雜的計算過程。幸而國際組織像經濟合作暨發展組織（OECD）已經把這個算好了，有現成的資料可以引用。

根據OECD的資料，中國大陸對美國出口中，直接或間接來自台灣附加價值的比例，各業平均大約是3%。產業中比例最大的是電子和光學設備，中國大陸對美國出口100元中，台灣的附加價值要占到7.3元；就化學品及化學、塑膠和橡膠製品而言，台灣的附加價值占到2.6元，其他像食品、飲料和菸草，像自行車大約占到2.1到2.2元，而電機設備製造占到1.5元。

這些比例看起來不大，但乘上中國大陸對美國出口總量，就十分驚人。以去年為例，依據出口方統計，中共外銷到美國共4300億美元，其中大項有電子和光學設備1278億美元，紡織業644億美元，電機設備386億美元，以及機械設備348億美元等。我們把這些各業出口，乘上台灣的附加價值貢獻比例，加總起來，得到的總數是美金129億。這個數字占台灣去年全年附加價值總額也就是國內生產毛額（GDP）5793億美元的比率是2.2%。

邏輯上可以得到的推論是，如果貿易戰全面開打，導致中國大陸對美國出口完全中斷，台灣的GDP將因而下降2.2個百分點。以去年為例，台灣的經濟成長一共才2.84%，把其中的2.2個百分點拿走，成長率將只剩下0.64個百分點，不可不謂驚天動地。重傷區將是電子和光學設備業，其薪資及利潤將減少93.5億美元，也就是2800億台幣。

幸而「中國大陸對美國出口完全中斷」的假設不一定成立，而且多半不會成立。就算美國對中共輸美產品全面課徵25%額外關稅，成本的墊高有相當程度會轉嫁到美國的消費者，以及使用中國大陸所提供原材料的美國進口商，不可能全部由出口商承擔。依據已經公布的各類估算，貿易戰全面開打，比較合理的預估是中國大陸輸美出口大約會減少3成。

當然，對台灣的勞工、職員和廠商而言，最好中美能達成協議，貿易恢復正常。如果不幸貿易戰持續，可以估算到的台灣GDP損失，依據以上合理預估，大約會達到2.2個百分點的3成，也就是GDP的0.7個百分點。這個數字雖然沒有2.2個百分點那麼嚇人，也夠大了，我們必須嚴陣以待。（作者為大學講座教授）

(中國時報)