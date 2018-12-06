南南合作創兩岸融合發展史

2018年12月06日 04:13 中國時報 汪明生

這次在高雄，青年北漂作為課題，南南合作作為解方，不只成為政見主軸打贏選戰，並且連結30年來的高雄發展與國際經驗，凸顯了議題，也展現了可能。

30年來外部全球化與大陸改革開放，對照之下是台灣1988年條件具足、信心滿滿下的解嚴民主，1998年錯過亞太營運中心，高雄城市轉型不成出現全台最早的政黨輪替，2008年以形象取勝的馬英九贏得選戰，卻不接地氣再度錯過。2018年的草根民主果然打敗菁英政治，然而勝選後地方各界的熱情期待，能否成為支持執政團隊艱難起步、乃至成功轉型的堅實後盾，正面臨高度關注接受嚴格考驗。

導正高雄長期閉關自守以至愈形僵固的起手式，當然就是市場開放，甚至是以兩岸為主的市場開放。

先不論中央層級的執政黨會如何出手，僅以高雄此次選舉結果，縱然表面上藍軍算是大贏，然而加上對未投票者多不願改變的合理估計，應有略超一半的高雄市民其實並未作好對外開放尤其兩岸開放的準備。這些市民應該更加兩極分化，少數位在金字塔頂端，絕大多數則無論經濟所得或知識觀念都處於人口結構與社會階層的底端，然而一樣都是選票，也都是骨肉同胞。

反觀大陸，經過2000年來兩岸中斷下的自力發展與國際接軌，迄今就只是在社會氛圍與政治制度上較台灣保守，其他的經濟產業、基礎建設、科技新創、城市發展、政府績效、公共服務、高教研發、媒體傳播、文化藝術與傳統復興上早已一日千里，幾乎看不上、也不需要台灣了。大陸30年來全面開放下的市場意識幾乎全民皆狼，南台灣30年來的三中一青則好似全都是羊，如何避免兩岸開放下的大陸大狼壓扁台灣小羊，除了我們自己的力爭上游，也需要大陸多點耐性包容，早點精準正視了。

高標準的兩岸南南合作，應是將高雄、台南、屏東等南台灣城市地區與大陸南方的廈門、廣州、廣西、上海等城市地區以官民雙軌對接，平衡經濟與社會，亦即不只經濟首富，還要成為兩岸經社深化融合的示範城市。

兩岸融合發展，人類歷史並無前例，然而舉世矚目，必將載入史冊。台灣並無鄧小平，然而也需要摸著石頭過河，以實踐檢驗真理。避免久拖不決與非常手段的際遇已至，就看兩岸有識之士能否與如何把握，眼前當下，此其時矣！（作者為國立中山大學教授）

(中國時報)