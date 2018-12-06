老布希25年前訪台憶舊

2018年12月06日 04:13 中國時報 傅建中

11月30日老布希總統以94高齡過世，不禁讓我想起他25年前卸任不到1年訪問台灣的舊事，雖已事隔1/4世紀，但往事歷歷在目，恍如昨日，其間頗有些曲折，值得一記。那次老布希是在花旗銀行贊助下來台訪問並演講，他同時應中時之邀做了一場專題演講。中時演講這部分，我奉中時已故董事長余紀忠先生之命，在美接洽，全權處理。

老布希應中時之邀演講是1993年11月18日，但早在那年5月中時已獲悉老布希將赴台訪問並演講一事，報社問我有無可能邀請布希專為中時做一場演講。我接到通知後立即思考如何著手進行此事。我第一個想到的人是美國前駐台北代表和前駐北京大使李潔明，因為李氏和老布希關係深厚，直接說得上話，於是我拜託李潔明替我向布希探詢其意願。李潔明很快回了話，說布希本人沒問題，但此事必須透過他的經紀人辦理才行，所以建議我去和他的經紀代理人華克公司去談。

6月間我專程去紐約找了華克公司的老闆華克父子商談邀請布希之事，這父子倆人說加一場中時演講可以考慮，剩下的問題是加付演講費，同時拿了一份合約給我。我回到華府把合約電呈余董事長，他閱後表示接受，並授權我代表中時於7月1日在合約上簽字，完成了邀請布希為中時演講的手續，靜待布希11月來訪。

可是，好事總是多磨，8月初余先生的健康出現一些問題，身體為重，所以決定不辦這場演講了，對我而言這真是晴天霹靂。8月底我回華府前夕，余先生約我在來來飯店的法國餐廳吃午飯，席間自是談到布希訪台事，我趁機指出中時違反合約的後果，余先生稍加思索後告訴我，他照原意仍請布希演講。這實在使我喜出望外，是一頓畢生難忘的午飯。

哪知事情一波三折，到了10月初，余先生再度表示要取消邀請布希，而且這次非常堅決，我覺得很無奈，懷著極度失望的心情，把結果告訴了李潔明大使，李的反應是功敗垂成，非常可惜，我把李氏的反應轉告了余先生，居然他老人家回心轉意，最後還是決定邀請布希演講，此事起死回生，李潔明可說是不做第二人想的最大功臣。

11月18日老布希在中時規畫和筆者主持下，發表了一場〈美國，太平洋盆地邊緣地區及世界新秩序〉的演講，歷時40分鐘，然後答覆聽眾提出的10餘個問題。演講結束，布希從台上下來，特別向坐著輪椅的孫運璿院長致意。演講前，布希和余紀忠單獨舉行了會談，除了台灣和美國的關係，也就兩岸關係廣泛交換了意見，老布希聽得很仔細，還記了筆記。余先生逝世後，經我告知，布希特別寫了一封詞意懇切的唁函給余夫人，提到余先生生前主張一個中國與兩岸和平統一，布希說這和他的理念相同。

老布希因上世紀70年代擔任過美國駐北京聯絡處主任，所以對中國事務非常感興趣，總統任內，關於中國事務，大小事他都親自過問，但究竟不是專家，所以被譏為是國務院中國科的科員。不過他對台灣相當友善，任內末期決定出售60架F-16高性能戰機給台灣，對台灣防禦能力的提升起了關鍵作用。1971年我國被迫退出聯合國，當時布希是美國駐聯合國大使，為了維護我國的代表權，布希奮戰不已。他逝世後，《紐約時報》刊出一張他和我外交部長周書楷及駐聯合國首席代表劉鍇磋商我代表權的合影。總之，老布希是一位值得台灣人懷念和悼念的美國總統。（作者為資深媒體人）

(中國時報)