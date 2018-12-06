2018年12月06日 04:13 中國時報 魏國彥

日前總統蔡英文至嘉義縣座談，針對菸品價格高漲導致基層民眾難以負荷的問題，擬請台灣菸酒公司開發新品以壓低菸品售價，來進一步挽回百萬菸民的民心，說穿了，不過是改用成本較低的次級菸草，繼續牟取利益，並確保不容斷絕的菸捐收入而已。

目前台灣吸菸人口約300萬人，為數不少菸民為中下階層，收入慘澹，又須付出高漲的菸捐，也難怪怨聲載道。高菸捐使得部分民眾轉而購買劣質菸或來路不明的「白牌菸」，形同對中下階層菸民的雙重剝削。

政府動輒把吸菸與「不道德、不能自制」畫上等號，名曰「以價制量」，數度提高菸捐，其實是將支付健保與長照等財政負擔轉嫁於菸民身上，菸民心中不滿又難以「據理」力爭，結舌緘口，鬱卒無語，可想而知。

實際上，菸品控制是一個多面向的公共政策議題。2017年，台灣吸菸者全年繳納約322億菸捐，而用於戒菸等相關需求僅占25%左右，75%均為挹注健保與長照等用途。如果「以價制量」果真有效，吸菸人口日減，菸捐年年下降，而原已困窘的長照及健保財務勢將出現缺口。

放眼國際，近10年來菸草製品的種類與市場占比已出現巨大變化，主要是由於歐盟、日本、南韓、英國、紐西蘭、俄羅斯與烏克蘭等國對於新興菸品，例如加熱菸與電子菸等產品的使用場所與稅收加以立法規範，而使得這類產品逐漸取代部分傳統菸品，取得不同程度的市場份額。日本的銷售數據顯示，傳統香菸的銷量大幅下降，並非菸民減少，而是多人轉用加熱菸和電子菸。

這種「傳統轉新興」的浪潮也在台灣出現，使用者數以萬計，但是，政府視新興菸品如洪水猛獸，一味禁絕，相關規範付之闕如，加熱菸和電子菸的流通均在網路上進行，交易流入地下，政府也無從課稅。

網路世界銷售渠道多元，運營廠商無力也無義務逐一檢驗各個網路商家的身分與交易流程，就只能放任，而政府如欲禁絕，又需付出大量行政成本，故而通路地下化，產品的優劣、真假當然也就無從制約保障，反而造成更大風險。

反菸團體強調菸草終局即將來臨，但不論從吸菸人口總數與政府財務需求等實務來看不免曲高和寡。蔡政府如真要理解並因應百萬菸民需求，恐怕還需以宏觀角度和務實態度來面對整體菸品控制的各種面向，而非徒以製造次級紙菸而從民眾香菸消費中攫取擴大比例的菸捐而已。（作者為前環保署署長）

(中國時報)