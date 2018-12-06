介入台灣選舉 美台雙輸

2018年12月06日 04:13 中國時報 主筆室

貿易戰吹起美中新冷戰第一聲號角後，美中台關係邁入更複雜的新階段，台灣在美國亞太戰略布局中的角色有了變化，美國對台灣的態度與手法也出現調整。綜觀美國行政部門、國會與智庫，尤其國會與右派智庫對台思維，堪稱籌謀太深，卻看得太淺，令人憂心是否把台灣視為可拋棄的棋子。如果美國希望建立有效的亞太長期戰略，必須更精準理解台灣，更不可介入台灣內部政黨競爭。

美國一直是台灣最重要的支持者，從冷戰時代美援的救濟、第七艦隊的協防、外交上的支持、經貿往來及社會交流，斷交後仍出售武器並間接保護台灣安全，美國對台灣的生存發展無比重要。台灣之於美國，是同為民主陣營的盟友，軍事上是圍堵中國的太平洋島鏈一環。台灣民主化之後，更成為對照大陸黨國體制的民主典範，證明美式民主自由體制的優越性。

長期以來，美國依據美國利益決定對台政策，但對台灣視為一個整體，支持台灣民主，對藍綠兩黨等距交往，不從台灣內部介入政黨之爭，對選舉結果也都表示尊重。但這次選舉美方卻明確表態選邊，美國在台協會理事主席莫健選前呼應蔡總統，指責外在勢力試圖改變台灣風向，前在台協會高雄處長杜維浩貼文讚揚高雄的成長，幾乎「明示」支持民進黨陳其邁。選後美方媒體學者的解讀，也傾向認為九合一選舉結果是親中派勝利，擔憂台灣將是第一張倒向中國的骨牌。

先談對選舉的解讀，長期以來美方看台灣，總是放在美中關係架構下去理解，從對華政策的需要角度出發，這不見得正確，至少也是不夠周全。台灣應該清楚地告訴美國朋友：你們錯了，沒有抓到對的圖像。

這次的選舉與兩岸關係有關嗎？有，但不是美方以為的只是單純地倒向中國。真正的中國考量，是蔡英文總統的兩岸政策使兩岸關係凍結，台灣經貿活水進不來、外交受挫，人民希望兩岸和解改善經濟。除此之外，能讓「討厭民進黨」成為全民最大黨，還有比兩岸之外更多、更重要的因素，包括一例一休整得勞資人仰馬翻、年改惹怒軍公教及其家眷、捨核能搞火力引發怒火、同婚激發社會保守力量反彈，以及社會觀感極差的高薪實習生吳音寧、台大校長卡管案、黨產會搶產、促轉會成東廠，以及賴清德的功德說等等，民進黨執政後的囂張霸道簡直罄竹難書，從而引發民怨海嘯，這些帳都算不到中國頭上。

美方解讀時過度放大中國因素，反映了自己在戰略思考時的憂慮。美國進入和中國對抗的新冷戰時期，在經貿、科技、軍事及外交上壓制中國崛起，以維持美國領先的超強地位。台灣因此又成了圍堵中國的島鏈，也是美國用來拿捏中國的工具與籌碼，美國不希望台灣自行與中國交好，讓美國失去好用的棋子。這次九合一選舉，美方表態挺綠，是罕見地介入台灣選舉，這只是開始，美方為了更牢地掌握住台灣的動向，對2020的總統大選可能會更積極選邊。

蔡英文總統雖然在兩岸及外交上日陷困頓，但刻意抓緊美國，一直得到美方的支持。不過這不能轉化為內政上的助力，民進黨施政天怒人怨還是天怒人怨，美方選前的表態，選民根本不放在心上，想投誰照投誰。台灣選民的投票行為向來表達自己的意志，只聽自己的心聲。當年朱鎔基聲色嚴厲地警告台灣選民，選舉結果卻顯示選民並未買單。如果美國希望在亞太戰略布局中，台灣是一個穩定可掌握的變數，便需要對台灣內部情勢與社會情勢作完整深入的理解，審慎選擇正確的對應政策。

民進黨應認知，當美中對峙激化，台灣夾在中間，迴旋空間就會變小，被逼上前線當炮灰的機率會變大，這對台灣爭取生存發展空間的長期利益不利，與美中都建立良好關係才符合台灣利益。美國也需理解，若美中之爭演化成台灣選舉的代理戰爭，不僅將為台灣社會再添裂痕，也會讓政局承受更多不安定的變數。一個混亂不安的台灣，在抗衡中國壓力時將更脆弱，並不符合美方利益。

(中國時報)