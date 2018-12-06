2018年12月06日 04:13 中國時報 主筆室

曲棍球案是最知名的「政壇賭局」。公開嗆賭的是民進黨立委段宜康，指控前立委林滄敏擔任彰化縣曲棍球協會理事長時，詐領500多萬元補助款，並稱指控若不實，將公開吞曲棍球。

這場4年前的賭局，當時林滄敏代表國民黨參選彰化縣長，曲棍球案經檢方偵結不起訴，林則對段求償名譽損失100萬元及登報道歉，獲勝訴定讞。也就是說，這賭局勝負已定，偏偏段宜康願賭不服輸，不但拒吞曲棍球，還向監察院陳情，指控檢方簽結程序不公；監院竟無視五權分立精神，在九合一大選前啟動調查。

段宜康辯稱不是為了翻案，而是在意法務部對行政簽結沒有建立完善制度。段的辯解真是鬼話連篇，因檢方的簽結法有明文規範，依照《刑事訴訟法》第252條規定，對於偵查所得之事證，若不足以形成犯罪嫌疑或欠缺訴訟條件，檢察官應為不起訴之處分。

曲棍球案的違法者是協會李姓祕書長及張姓教練，共侵吞500多萬元培訓選手補助經費，都認罪且繳回侵占款項，獲緩起訴。至於擔任理事長的林滄敏，因不知情且查無涉案事證才獲不起訴處分。

曲棍球案已再清楚不過。如果把司法調查當作賭局裁判官，4年前在選戰造勢場合公開嗆賭的段宜康，已被明確宣判是賭輸的一方，段宜康硬把監察院拉進這場賭局，只是讓御史大夫形象跟著陪葬。

其實有網友十分貼心，早就幫段設計糯米或麻糬曲棍球，讓段可以享受美食並兌現賭注。奉勸段學學逢選舉就嗆賭的台北市議員王世堅，賭輸了就跳海、高空彈跳樣樣來，吃幾顆糯米曲棍球順便行銷美食也不錯，就爽快些像個男子漢，早點吞了曲棍球吧！

(中國時報)