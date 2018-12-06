2018年12月06日 04:13 中國時報 劉屏

一股「韓流」吹到華府。美國的台海議題專家沒有一位見過高雄市長當選人韓國瑜，現在人人都對韓國瑜抱持高度關注，巴不得他明天就來美國訪問。

華府智庫「台美關係研究中心」（ITAS）周二舉行研討會，討論九合一選舉及美台關係等，由英國劍橋大學新興強權中心研究員陳以信主持。專家學者個個有備而來，不過與會人士顯然對「韓國瑜現象」更為關注，甚至有人問來訪的國民黨立法院黨團總召江啟臣：「未來會不會與韓國瑜搭檔參選總統、副總統」。

江啟臣說，訪問華府期間，不斷有人問起韓國瑜及「韓流」， 國務院官員問、智庫的專家學者也問，希望韓國瑜能夠早日訪美，一方面為高雄招商引資，一方面也讓美方了解韓對美台關係和兩岸關係的看法。江說，此行接觸的美方人士，「到目前為止，沒有人見過他，但是大家都對他有高度的興趣。」

美國人希望韓國瑜訪美，大陸方面希望韓國瑜訪陸。與會的約翰‧霍普金斯大學訪問學者卜道維說，那就看韓是先去大陸還是先來美國。卜道維說：「有人說他有點像我們的總統，我不知道這種說法是否正確，我對他還不夠了解」。卜道維做過30多年的外交官，在台北和北京都待過，退休後研究東亞議題逾20年。這樣的專家尚且對韓國瑜陌生，其他人更是直到「韓流」興起才注意到這號人物。所以一位來自大陸的專家說，有人硬說中共培植韓國瑜云云，「根本是胡扯」。

與會的《外交家》雜誌主編夏舒女士說，韓國瑜勝選顯示了台灣政壇和選舉文化的變化，「政治人物已經不能只靠他們的政黨來爭取選民，看看高雄的歷史和政治背景，這是很有看點的，這也是美國台灣觀察家們2020年特別關注的一個重點。」

與會人士關注選後的兩岸關係，也關注台灣往後的走向。夏舒說得很含蓄，「選舉結果可能會對蔡總統的新南向政策帶來潛在影響」。夏舒展現了女性的溫柔，只說「李登輝總統、陳水扁總統都推動過南向政策」，沒有說「都失敗了」。

選戰期間，筆者到高雄實地觀選，與多位市民攀談。六合夜市的業者對南向政策體會最深，一位業者竟然有空坐下來與顧客聊天，因為生意太蕭條了。他說：「以前阿共觀光客來光顧，點一杯飲料，幾個人分著喝；現在南向國家的觀光客來，也是點一杯飲料，幾個人分著喝。」消費模式看來類似，其實大不相同，因為「阿共觀光客是要留著肚子，繼續到其他攤位品嘗；南向國家觀光客，只喝這一家。」

也許南向國家觀光客的人數不少，但消費能力才是關鍵。在業者眼裡，政府如果只告訴大家「觀光客人數增加」，卻沒有告訴大家「觀光客花錢總額減少」，那無異於假新聞。

卜道維說，這次選舉，「以美國的標準是A+」。他關注北京方面會如何調整對台政策，江啟臣和陳以信更關注台灣自己如何調整，陳以信說，台灣的時間有限，否則民眾的失望繼續累積，會反映在後年大選中，而台灣遭受的損失更是全民埋單。

(中國時報)