新潮流與蔡英文鬥而不破

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中國時報

針對民進黨敗選檢討及後續的權力改組，各派系持續對外放話，有論者認為這是派系在對蔡英文逼宮，亦有論者認為這是派系在權力改組前的鬥法，布局日後的位子。無論派系放話目的為何，勢將掀起民進黨內一波權力鬥爭，而觀察的指標，在府院黨的權力改組。

首先，係黨權的爭奪。根據民進黨中執會的決議，今年12月10至14日將受理候選人登記，並於明年1月6日進行投票選出新任黨主席。新任主席將肩負1月底與後續共5席立委補選重任，以及辦理2020年總統及立委選舉提名作業。就黨內最大派系新潮流的規畫，府院黨3個權力機構只有對黨權有興趣，因為掌握了黨權，就能布局區域立委提名及不分區立委名單的安排。

就當前黨權競爭態勢而論，蘇嘉全為英派人士，新潮流並不信任；相對地，親新系的蘇貞昌，英派也不信任；至於被點名的鄭文燦、林佳龍等則明確表態不會參選。因此，黨權的爭奪，最終可能朝向各派系都能接受的最大公約數如陳菊，或對各派系毫無威脅的虛位主席如鄭麗君，立場鮮明的派系人士恐怕都無機會。

其次，係行政院的改組。選後行政院火速批准交通部、環保署及農委會首長請辭案，希望平息敗選後支持者的怒氣；但此改組的幅度，距離人民觀感差距實在太大。新潮流人士又放話，賴清德與陳菊將在總預算審查後的適當時機再度請辭。新潮流既然只想拿黨權，府跟院等權力機構能閃則閃，這樣的鋪陳並不意外。

雖然民進黨在地方選舉慘敗，卻無損其完全執政的地位；不過府跟院畢竟是綑綁最緊的權力機構，新潮流人士擔任閣揆的一天，就無法與蔡英文切割；而當蔡英文聲望越來越低，這位閣揆的聲望與政治前途只能一起陪葬。因此，倘若英派的蘇嘉全轉任主席不被新潮流所接受，可能朝轉任閣揆的方向布局，由英派自己來承擔執政成敗。

再者，係府的改組。無論陳菊是否轉戰黨主席，與賴清德同進退應成定局。當初蔡英文找陳菊擔任府祕書長的目的有三：一、壓制同屬新系的賴清德；二、協調立法院各方勢力；三、協助蔡英文處理黨務及選舉事務。因此，陳菊擔任府祕書長是高度政治任命，所以府祕書長的重要性大為提升。倘若日後府祕書長沒有政治任務，這個位子的重要性就大為降低；因此，如無適當人選，由副祕書長劉建忻代理或真除都是進可攻退可守的選項，或延攬英派人士如陳其邁擔任。

可以預見，為了讓社會大眾看見民進黨敗選檢討的誠意，府院黨3個權力機構的首長肯定會走馬換將。只是，倘若最終的權力改組只是換了首長，下面位子的人事變動不大，甚至維持老班底。這樣「換湯不換藥」的敗選檢討及權力改組，看在對民進黨未來仍有期盼的支持者能不搖頭嗎？（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)

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