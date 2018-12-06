核食告到WTO 日本得不償失

2018年12月06日 04:13 中國時報 介文汲

這次反對進口日本核食公投，以779萬票對223萬票通過，民意清楚且強烈。日本外相河野發言表遺憾，並稱不排除透過WTO爭端解決機制解決。駐日代表謝長廷則不令人意外地再次說出「後果大家共同承擔」這種嚴重失格的話。筆者曾在我駐WTO常任代表團擔任副常任代表，認為此案進入WTO爭端解決機制的可能性不大，即使日本提告，也非外交上大事。本案屆時勝負尚屬未知，倘日本勝，我最多是須面對調整現行相關措施的裁定，倘我不執行裁定，日本獲得WTO所同意之符合比例的貿易報復措施，反倒進退兩難。

WTO爭端解決機制並非解決貿易糾紛的最好方式，最大的問題是耗時頗長。以日本告韓國禁日本核食案為例，日本於2015年5月提案，專案小組報告直至2018年2月22日方公布，韓方隨即提出上訴，上訴機構於何時能做出裁定尚屬未知，裁定做出，亦難保能即刻進入執行階段。而任何案件一旦進入爭端解決機制程序，爭端的實質問題將繼續原狀，原告的損失也將繼續。貿易問題所爭的是利益而非對錯，在最短期間內終結損失方為上策。

台灣禁核食，日方雖有利益損失，但自我方頒布禁令以來，日本其他非核汙染地區輸台的食品持續增加，形成台灣進口日本食品總量總額不降反升的情形。同一時期，台灣食品出口日本卻仍然面臨諸多困難，未見進展。另日本核災期間，台灣捐助賑災款遠超出其他所有國家賑災款之總和，現日本為了區區核災5縣的食品與台灣對薄公堂，無視台灣人民對該地區食品安全的強烈質疑，定會給台灣人民忘恩負義之感。此外，日本對禁止日本一都九縣食品的中國大陸不敢提告，亦會給外界大小眼的觀感。

禁核食不論在台日貿易量及貿易重要性來說，都遠不如日本長期來在雙邊貿易上享受鉅額貿易順差來得嚴重。據官方統計，日本在過去10年來與台貿易每年享有順差平均高達263.25億美元，10年下來享有順差2632.5億美元之鉅。另日本將一張桌子大的沖之鳥礁當作畫設200海浬日方專屬經濟海域的基點，侵害我漁民合法捕魚權益事，亦從未見日方任何合理的回應。

這些台日關係間真正重大的問題，因民進黨政府逢日必軟的性格，近3年來絲毫未見重視及解決，日方若在核食這個小問題上軟土深掘，一定會激化台灣社會對台日貿易巨額逆差、沖之鳥礁等問題的強烈惡感，因小失大，這些應都是日本政府不應也不該會忽視的問題。

這次選舉，台灣人民對民進黨政府對日外交所用非人，及裡應外合式外交深切反感，亦是促成民進黨大敗的重要原因之一。日本政府如果看不清楚情勢，還要到WTO提告，只會搬石頭砸到自己的腳。

（作者為前駐紐西蘭大使）

(中國時報)