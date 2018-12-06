2018年12月06日 04:13 中國時報 郭位

據報載，蔡總統8月2日在「新能源國際論壇」上推崇德國的非核家園，規畫2025年台灣零核電、增加綠能占比20%；她還表示非核家園是漸進的社會共識；以核養綠是「落後於世界潮流」。以上論點信口雌黃，令人不安。

什麼是世界潮流？根據國際原子能總署今年3月的資料，全球有56座建造中的核電機組，估計未來8到10年將再有172座機組在26個國家建造，甚至石油大國沙烏地阿拉伯也計畫在2031年前興建至少10座核電機組。

隨手翻閱網路報刊，哪裡有非核家園的共識？再說，德國面積約為美國德州的一半，卻與12座近在咫尺的核電廠，電網相連，若非相濡以沫，就是以鄰為壑（法國的Fessenheim核電廠距德國邊境僅2公里）。別人吃麵你喊燒。有良心的德國朋友沒人敢自稱生活在非核家園之中。

世界快樂指數最高的天府之國芬蘭，由兩座核電廠的4座機組供應全國30%的電力，目前趕工建造第3座核電廠。為了保護自然環境，芬蘭人認為核電才是至今最綠的能源！既然核電本是綠能，那為什麼有人指鹿為馬，叫著零核電，又同時呼喚綠能？

電力大約占能源消耗的一半。如果「綠能占比20%」指的是綠能占電力的20%，那麼以往藉著核能，台灣的電力曾接近此一比例。如果20%（即電力的40%）指的是綠能占能源的比重，那麼就算維持現有核電廠的運轉，2025年達不到這個標準；台灣即使趕不上芬蘭，也應該師法日本，在有限的水、風、太陽能外，上調核電的分量。

依專業的北歐經驗，離岸風力發電是「七彩能源」中機件故障率最高的，就算勉強補上廢核的缺口，台灣80～90%的能源消耗必須得靠高汙染源的火力發電。

6年前我在總統府月會估算核電減少空汙，曾拯救至少6000條台灣人命。3年前在核電廠幾乎零空汙的運轉下，台灣人均CO2的排放量已高達世界平均值的2倍；單位面積產生的空汙更名列世界前茅。空汙達高峰，中南部紫爆、紅害頻繁，台灣肺癌死亡及心血管疾病的人數飆升，東、西海岸土地流失等皆與空汙脫不了關係，生者卻只顧說風涼話。

日前我在成都演講能源環保的現況與遠景。在坐唯一一位小朋友提了個純真的問題：空汙死人、環境破壞，誰負責？除非經濟衰退，石化燃料使用將持續成長，藍天綠地兩頭空，台灣不但成為全球罪人，還得承受空汙反過頭來傷害自家的人物與環境，怎麼負責？

非核與否，是系統問題，也是時間的函數。人禍釀天災，作繭先自縛，小朋友都懂的道理，掌權的大人應該理性行事。

（作者為香港城市大學校長）

(中國時報)