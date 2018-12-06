跨國9大學 組USR合作聯盟

2018年12月06日 04:13 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

善盡大學社會責任，來自台灣與印尼等國共9位校長，5日參加亞洲大學舉辦的「2018亞洲大學東南亞／南亞大學校長論壇」、研討人工智慧AI的挑戰時，深感各校應彼此合作、應用AI，解決未來人類永續發展問題，9校並共同簽署、組成「社會責任USR合作聯盟」，未來攜手努力。

此聯盟由亞大校長蔡進發、台大代理校長郭大維等人共同發起。亞大國際學院院長陳英輝指出，包括印尼、泰國及印度等國大學校長都允諾未來將邀更多大學加入此合作計畫，藉以擴大範圍，達成聯合國所提出的17項永續發展目標。

亞大「大學社會責任中心USR」副主任張少樑強調，學校目前已與美國、澳洲、埃及等國共21所大學，一起到印尼參加印尼Airlangga大學成立的「世界大學社區發展聯盟」，合作解決落後地區發展問題。

亞大副校長兼USR中心主任柯慧貞指出，USR中心是就在地關懷、產業升級、環境永續及健康促進4大領域，展開全台網路成癮防治與各地銀髮失智、弱勢兒童、原住民學童、菇類產業鏈結、霧峰創生等10項計畫，盼藉由師生走入社會並解決問題、創造幸福，發揮實踐大學社會責任，目前中心社會影響力約達10萬人次。

兼任亞大網癮防治中心主任的柯慧貞表示，此中心近5年來培訓校長、老師、輔導員、醫療人員2萬5千人次，盼共同防止網癮、持續推廣防治經驗，且已幫助32名網遊成癮青少年成功脫離成癮風險，另也與新加坡大學、香港理工大學、韓國首爾大學等8所大學進行合作。

柯慧貞強調，亞大將針對網路、手機、遊戲已成癮的青少年，設計「幸福不迷網」的戒癮營隊，民眾可洽專線23398781諮詢。

(中國時報)