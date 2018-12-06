史前文物搞設計 變身文青風

2018年12月06日 04:13 中國時報 楊宜臻 ／台東報導 ／台東報導

第3屆「史前國寶文創設計獎」頒獎典禮，日前在台東國立台灣史前文化博物館舉行，得獎作品皆從台灣史前文物發想，融入現代科技感，製成極富美學又實用的文創商品。

史前館館長王長華致詞時表示，感謝評委們用心評選，從作品中可以看見，創作者透過巧思，將土裡土氣的史前文明，運用現代化的設計概念進行創作，透過插畫、詞曲、商品的方式呈現，分享給共同屬於這片土地的每一位。

國立台東高中校長蔡美瑤則指出，青年學子以多元創意，讓土裡土氣的史前文物有了新生命，產生特殊的意義與價值。台灣藝術大學校友會會長李國坤認為，史前國寶文創設計獎對史前館來說是一個正向發展，期望能成為台東文創競賽的重要指標。

「插畫創作組」由台藝大圖文傳播系林正翌、張乃云、羅孅妍共同創作的《已知用火──跨越五千年的浪漫》獲得「金玉獎」，用流行的PTT鄉民梗為發想，以雙主角的冒險和生活趣事，製作成系列貼圖；「銀陶獎」是陳秋玉的《甦醒吧！史前寶物》，把古物變成桌遊考古翻牌遊戲，寓教於樂。「銅石獎」由高雄科大文創系蔡燿宇的《玉蛙與陶狗》獲得，將文物擬人化設計，賦予肢體語言、面部表情與個性等，為後續周邊商品開發鋪路。

「創意商品組」由明志科大康銘維、高雄科大祝艾鈴共同創作的《念念》獲「金玉獎」殊榮，陶蓋轉換成小夜燈，透過光的傳導，讓冰冷的工作桌充滿溫暖氣息；「銀陶獎」由南台科大吳孟玲《犬之樂》奪下，將狗形陶把設計成桌上小物，用來收納迴紋針。「銅石獎」由銘傳大學許又婕、鄭椀云的《小陶氣》以及景文科大林芊廷的《好夥伴》獲得。

「優創獎」由台藝大李珞丞的《考古》獲得，把感溫變色的油墨技術運用在書籤上，經過手溫感應，千年古物便會浮現，猶如發現古物時的驚喜。

(中國時報)