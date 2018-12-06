台5漁船非法捕殺鯊魚海豚

環境正義基金會（EJF）昨揭露5艘台灣漁船非法行為，包括宰殺保育類海豚作為釣鯊魚的魚餌、非法割鰭棄身、捕捉海龜等非法的漁業活動。（EJF提供）

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中國時報
／台北報導

繼外籍漁工剝削事件後，台灣漁船再度涉入非法捕撈鯊魚、海豚等保育類動物。環境正義基金會（EJF）昨指控，台灣5艘漁船涉入非法作業，除要求漁工割下鯊魚鰭，亦用魚叉攻擊捕撈海豚，每月至少捕殺100隻海豚。執行長Steve Trent批評，漁業署缺乏嚴密及積極的行動，使非法行為持續發生。

EJF日前訪談數名曾在台灣人投資或台灣籍漁船上工作的漁工揭露，有5艘漁船涉入非法作業，要求漁工割下鯊魚鰭後丟棄，任其窒息或失血過多死亡，此已違反台灣及國際區域漁業組織的規範。

EJF還指出，這5艘漁船中也有專門鎖定海豚，船長要求用魚叉攻擊漁船附近的海豚，直到海豚死亡再拉上甲板，若還有生命跡象，則將其電擊死亡；死掉的海豚被用來作為釣鯊魚的魚餌。

在漁業署卸魚檢查不周下，非法漁船有機可乘。漁工表示，只要將魚鰭藏在船艙下層，用合法漁獲蓋住，就能輕易躲避檢查，並在凌晨卸魚，盡速將非法漁獲賣掉。

另有漁工表示，他在台灣人所有的巴拿馬籍權宜船工作，曾捕捉到一隻國際自然保護聯盟認定為接近瀕危的「偽虎鯨」（false killer whale），雖巴拿馬法規要求應釋放，但台灣籍大副卻要求漁工將其宰殺後取牙齒製成項鍊。

EJF呼籲，台灣政府應立即採納「全球漁業透明化」的10項建議，制訂清楚的時程表以及執行計畫，加強漁船監控以及檢查有效性，才能防止非法漁業及人權剝削。

(中國時報)

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