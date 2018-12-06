安迪24日告別式妻兒寫歌送行

2018年12月06日 04:14 中國時報 林淑娟 報導

安迪遺孀陳慧娥（中）與女兒林吟蔚（右）、兒子林志融昨一起現身，說明安迪後事處理。（粘耿豪攝）

藝人安迪2日病逝，享年57歲，遺孀陳慧娥（阿娥）5日與女兒林吟蔚、兒子林志融一起現身。阿娥表示，24日是她和安迪結婚30周年，她沒想到安迪竟無法跟她共度，因此安迪的告別式選在24日下午2點，於台北市立二殯舉辦。她和一對兒女都各寫了一首歌，會在告別式上獻唱送給安迪。

阿娥表示，她和安迪23年前在嘉義拍戲時遇到火災受困5小時，過程可怕，安迪從此對火有陰影，曾半開玩笑說過將來不要火葬，所以她現在也還在想該怎麼辦，「等他頭七回來再問他」，她說著說著忍不住就哭了。

安迪、嚴凱泰相繼因食道癌病逝，阿娥有感而發，食道癌發現通常都是晚期，常會來不及，其實安迪自從6年前媽媽過世後，一直過得很不開心，常常難過鬱卒喝悶酒，也常喝太燙的食物。她提醒大家，人一定要快樂、活在當下，也不要吃太燙的食物、少喝烈酒，並定期健康檢查。

女兒說，爸爸昏迷期間，她幾乎天天夢到他，夢中的爸爸說他也想要醒過來。兒子則說，爸爸昏迷20多天他都沒有夢過，只有爸爸走的那天終於夢到，他在夢中很難過，哭著對爸爸說「您為什麼沒有道別就離開」，接著他抱著爸爸，「擁抱的觸感很真實，後來那天晚上爸爸就離開了。」

(中國時報)