《刀說異數》首創戲院搶先看

《霹靂英雄戰紀之刀說異數》將於明年上映，董事長黃強華（左起）、李千那、威秀董事長吳明憲昨出席發表會。（羅永銘攝）

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中國時報
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《霹靂英雄戰紀之刀說異數》片花特映會後，要角南宮取（左，操偶師嚴宗裕）與半駝廢（右，操偶師吳基福）現場即席演出一段精彩武打戲。（羅永銘攝）

備受戲迷期待的《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，將在明年1月23日上映，5日舉辦試映會，電影規格製作、專業聲優配音，刀光劍影下，還能看到更多「戲」節；李千那也現身會場，不但預告將主唱片頭曲，還即席讀起口白，讓粉絲大呼過癮。

霹靂董事長黃強華表示，傳統布袋戲要能長遠走下去，必須要精緻化，影集不但以電影相同的高規格拍攝，並突破過去一人多角的配音方式，改以專人配音來呈現更多角色個性，未來每期新戲發行前晚先在電影院播放的創新作法，提供戲迷更多的觀看享受。

黃強華表示，《霹靂英雄戰紀之刀說異數》為1990年經典劇集《霹靂異數》的重啟之作，當時也是素還真最有人性的地方，因為他在談戀愛，二來素還真、一頁書和葉小釵三大台柱也將在劇中大飆演技。新戲已跳脫原本長劇的框架，以簡短的劇碼切入，製作出符合現代觀眾愛看的內容。

《霹靂英雄戰紀之刀說異數》上下兩季共43集，每集製件成本逾600萬元，總花費高達2億5000萬元。明年1月會有連續18周，威秀影城北中南4個戲院將搶先在《霹靂英雄戰紀之刀說異數》DVD發行前24小時獨家首映最新劇集。

李千那唱片頭曲

李千那演唱台語版片頭曲，她透露父親就是做戲偶的，從小耳濡目染，對霹靂布袋戲也有著童年情懷，現場更挑戰開口演繹風采鈴的出場詩號，讓黃強華非常開心。

(中國時報)

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