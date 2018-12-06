王建民登銀幕「放那麼大不習慣」

旅美投手王建民（右）和導演陳惟揚5日出席《後勁：王建民》映後活動。

友善列印
中國時報
報導

入圍今年金馬獎最佳紀錄片，記錄旅美投手王建民不為人知奮鬥過程的《後勁：王建民》5日舉辦媒體試片，導演陳惟揚和王建民接受訪問。紀錄片拍攝時，王建民遭逢低潮，本身也是棒球迷的陳惟揚透露，個性內向的王原本不想被拍，透過經紀人幫忙說服，才以「讓這段奮鬥史傳承下去」的概念打動王。王建民靦腆分享第一次看這部片的感覺：「看到自己被放那麼大，那麼多人看，不太習慣。」

王建民談到未來棒球路，表示手痛時就想「乾脆退休好了」，狀況好「又想投下去」，片中王的母親心疼他，要他退休，他僅回了「喔」，表示從來沒真的決定要退休。被問回台灣打職棒的可能性，他表示目前擔任教練，未來是否重返投手丘還沒決定。

《後勁：王建民》記錄王建民鮮少公開的家庭生活，他和老婆小孩聚少離多，每次「上班」總要200多天，整個球季結束才能「下班」，王建民表示錯過很多兒子成長過程，「他幼兒園的表演，我都沒有辦法到，彌補心態吧，有時候知道是不對的，但就想說兒子要什麼，就盡量彌補他。」

親子互動催淚

片中王建民為兒子理髮，父子情深，王笑說，兒子不喜歡給別人理髮，自己球季初要前往隊報到前會幫兒子理，「他知道理完頭髮，就要到球季中才會見到爸爸，每次理髮都會難過會哭。」平時木訥的王建民會以「鬥雞眼」逗弄兒子，他說，現在兒子也學會「鬥雞眼」。

片中有家人朋友和教練對他的期許，感人催淚，王建民說：「看電影的時候，沒有真的哭出來，但是因為影片，才知道教練對我好的用意，他們擔心我一個人在那邊（美國）過得不好。」《後勁：王建民》14日在台上映。

(中國時報)

謝祖武談失智母哭崩 黑人悼嚴凱泰：失去一位慈善家

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。