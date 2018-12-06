明年試營運 臺北流行音樂中心

2018年12月06日 04:14 中國時報 洪秀瑛 、 李怡芸 報導

由文化部出資、臺北市政府興建營運的「臺北流行音樂中心」5日舉行主視覺暨前導影片公布記者會，文化部影視及流行音樂發展司副司長王志錚、臺北市副市長陳景峻及主視覺設計師方序中、影像統籌導演陳奕仁、動畫統籌導演邱煥升等出席，宣告亞洲華語流行音樂新地標將誕生。

主視覺設計師方序中曾多次擔任金鐘、金馬等「三金」典禮視覺，4度入圍金曲獎最佳專輯包裝獎，相較於宣示型或自我風格鮮明的設計師，方序中自言：「我本來不是做設計的，只是畫畫，而且從小喜歡說故事。」或許受舅舅金士傑影響，方序中從小學就能說也愛說故事，自習課常被老師叫上台掰故事。

方序中表示：「我的設計看來沒有特色，看不到但聽得到。」他說在設計師的想像裡，音樂是這個世界上最自由奔放的創作方式，也是需要互相激盪才能產出巨大能量。「此次的設計延續音樂與人的關係，試圖創作出『不設限』、『不受控』、『不斷進化中』的Logo，透過3個圖形的碰撞與再進化，持續創造出更多可能。」

表演廳容納6000人

影片動畫由導演邱煥升統籌國內演唱會影像製作團隊，包括張惠妹、五月天等天王天后御用團隊；場館形象影片由導演陳奕仁及仙草影像團隊負責拍攝，陳奕仁帶領的團隊曾獲多項國際獎項及金曲金馬肯定，多次為蔡依林、S.H.E等知名天王天后製作MV。

臺北流行音樂中心是首座以流行音樂主題創建的複合型園區，歷經近10年計畫及興建，預定明年第4季表演廳將開放試營運。共計3個場館，包含容納6000人專屬流行音樂演出的中大型表演廳、以主題策展方式呈現的「流行音樂文化館」、以培育臺灣年輕音樂人才為目標的「產業區」，盼帶起台灣華語流行音樂動能，成為「音樂正中心」。

(中國時報)