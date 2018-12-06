侯佩岑10億粉鑽上身

侯佩岑出席ALUXE亞立詩浪漫粉紅鑽婚戒展，佩戴5.5億粉鑽戒指和3.7億粉鑽手環。（ALUXE提供）

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中國時報
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亞立詩ALUXE舉辦浪漫粉紅鑽婚戒展，橢圓形橙粉紅鑽戒，11.05克拉，約2.38億元。（ALUXE提供）
亞立詩ALUXE舉辦浪漫粉紅鑽婚戒展，雷地恩車工濃彩紫粉鑽戒指，8.51克拉，約5.5億元。（ALUXE提供）

網購逐漸普及，上網購買鑽石已蔚為風氣，但以網路起家的亞立詩（ALUXE）則逆向操作轉戰實體通路，不僅在大安區成立旗艦店，還在店內舉辦「浪漫粉紅鑽婚戒展」，邀請幸福人妻侯佩岑以一襲粉紅禮服搭戴近10億的粉鑽戒指和手環出席盛會，展場頓時充滿浪漫奢華的粉紅泡泡。

侯佩岑這襲粉紅曳地禮服，讓人聯想起瑪麗蓮夢露在電影《紳士愛美女》中高歌「鑽石是女人最好的朋友」的經典造型，呼應展場陳列要價逾30億元的頂級粉紅鑽和罕見紅鑽珠寶作品，更添話題。

侯佩岑佩戴展場上最貴的兩件作品，一是8.51克拉的雷地恩車工濃彩紫粉鑽戒指，要價近5.5億，由於市面上超過8克拉的濃彩粉鑽相當少見，全世界數量不超過25顆，近來粉鑽在拍賣會上屢創新高。另一件則是雷地恩車工濃彩粉鑽手環，鑲嵌兩顆逾2克拉的粉紅鑽和38顆總重達39.83克拉的白鑽，總價約3.7億。

ALUXE亞立詩浪漫粉紅鑽婚戒展即起展至12月9日，須透過電話預約，12月10日至31日凡購買0.4克拉以上的鑽戒，即可獲贈要價1萬元的粉紅鑽一顆。

(中國時報)

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