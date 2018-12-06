搶年底換車商機 車商祭出獨得百萬獎金

2018年12月06日 04:14 中國時報 陳大任 報導

TOYOTA Yaris享40萬30期0利率外，另有「幸福小資」分期專案，頭款1萬元，首年日付50元。（和泰提供）

NISSAN ALL NEW LIVINA免費升級後方盲區偵測系統，超值優惠價59.9萬元起。（NISSAN提供）

購買全新HYUNDAI ELANTRA Sport可享年終大藏金優惠省更多。（南陽實業提供）

今年1-11月車市銷量39.3萬台，較去年同期略微減少，本月成為擺脫2018車市負成長的最後機會，不管是領先或落後的品牌，全都緊抓這波換車商機。Honda Taiwan加碼祭出獨得百萬獎金抽獎，TOYOTA針對指定車款送出65吋大電視，中華三菱送按摩沙發做交車禮，HYUNDAI大藏金六禮總價超過10萬元，Ford全車系試駕抽iPhone XS Max、交車再贈ACC自動跟隨智能行李箱。

超值優惠價60萬有找

Honda Taiwan表示，目前正進行的「Honda全車系年終GO有禮」活動，除了購車享有多重優惠，包括試乘即送Honda賽車椅造型手機座、訂車抽1萬元原廠保養券，購買國產車即送5年不限里程全車延長保固，明年年1月31日前領牌再加碼抽出「獨得100萬元」高額現金獎項。

TOYOTA總代理和泰汽車本月推出「TOYOTA極緻豪禮 大方送你」優惠，入主指定車款即贈超大65吋無邊框超4K JVC。同時，購買TOYOTA國產車全車系或RAV4的車主即可再享最高60萬0利率分期優惠，月底前完成領牌將再享「極光旅遊」抽獎資格。此外，NISSAN新推出ALL NEW LIVINA，全車規標配後座三點式安全帶及ISO FIX兒童安全座椅扣環，超值優惠價59.9萬元起。

HYUNDAI「現代大藏金 好禮優等升」專案，入主指定車型立即享有包括高額配件金、領牌金、燃料稅金、牌照金、5年6大系統延長保固、政府舊換新補助金等六大好禮，優惠總價值達10萬元以上。中華三菱針對購買COLT PLUS、NEW OUTLANDER、GRAND LANCER、ECLIPSE CROSS、PAJERO等任一車種即贈TAKASIMA高島頂級按摩沙發。

(中國時報)