搶年底換車商機 車商祭出獨得百萬獎金

Honda Taiwan推出全車系年終GO有禮促銷，購車加碼抽獨得現金100萬元。（Honda Taiwan提供）

友善列印
中國時報
報導
TOYOTA Yaris享40萬30期0利率外，另有「幸福小資」分期專案，頭款1萬元，首年日付50元。（和泰提供）
NISSAN ALL NEW LIVINA免費升級後方盲區偵測系統，超值優惠價59.9萬元起。（NISSAN提供）
購買全新HYUNDAI ELANTRA Sport可享年終大藏金優惠省更多。（南陽實業提供）

今年1-11月車市銷量39.3萬台，較去年同期略微減少，本月成為擺脫2018車市負成長的最後機會，不管是領先或落後的品牌，全都緊抓這波換車商機。Honda Taiwan加碼祭出獨得百萬獎金抽獎，TOYOTA針對指定車款送出65吋大電視，中華三菱送按摩沙發做交車禮，HYUNDAI大藏金六禮總價超過10萬元，Ford全車系試駕抽iPhone XS Max、交車再贈ACC自動跟隨智能行李箱。

超值優惠價60萬有找

Honda Taiwan表示，目前正進行的「Honda全車系年終GO有禮」活動，除了購車享有多重優惠，包括試乘即送Honda賽車椅造型手機座、訂車抽1萬元原廠保養券，購買國產車即送5年不限里程全車延長保固，明年年1月31日前領牌再加碼抽出「獨得100萬元」高額現金獎項。

TOYOTA總代理和泰汽車本月推出「TOYOTA極緻豪禮 大方送你」優惠，入主指定車款即贈超大65吋無邊框超4K JVC。同時，購買TOYOTA國產車全車系或RAV4的車主即可再享最高60萬0利率分期優惠，月底前完成領牌將再享「極光旅遊」抽獎資格。此外，NISSAN新推出ALL NEW LIVINA，全車規標配後座三點式安全帶及ISO FIX兒童安全座椅扣環，超值優惠價59.9萬元起。

HYUNDAI「現代大藏金 好禮優等升」專案，入主指定車型立即享有包括高額配件金、領牌金、燃料稅金、牌照金、5年6大系統延長保固、政府舊換新補助金等六大好禮，優惠總價值達10萬元以上。中華三菱針對購買COLT PLUS、NEW OUTLANDER、GRAND LANCER、ECLIPSE CROSS、PAJERO等任一車種即贈TAKASIMA高島頂級按摩沙發。

(中國時報)

侯佩岑10億粉鑽上身 琵豔卡：生命中最好的決定！

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。