琵豔卡：生命中最好的決定！

2018年12月06日 04:14 中國時報 潘鈺楨 報導

琵豔卡喬普拉（左）穿的這套是印度頂級設計師Falguni Shane Peacock的傳統禮服，相當華麗。（CFP）

有「寶萊塢裘莉」之稱的36歲印度女星琵豔卡喬普拉與小10歲的美國偶像「強納斯兄弟」的老么尼克強納斯，上周末包下印度「烏麥巴哈旺皇宮 」舉行三天兩夜派對型盛大婚禮！琵豔卡的白紗由Ralph Lauren操刀，禮服上鑲嵌超過238萬顆的Swarovski水晶及珍珠水鑽亮片，耗時1826小時訂製，搭配Jimmy Choo高跟鞋，走起路來閃閃發光。然而更搶戲的是22.86公尺長的頭紗，需要出動6人來進行拉整。

36歲的琵豔卡曾解釋，兩人2016年9月認識，2017年5月在Met Gala熟稔起來，「因為當時我們都穿著Ralph Lauren。」琵豔卡說：「每個女孩都夢想在婚禮當天成為公主，但我從未有過這樣的想法，這天的到來其實令我很緊張害怕，但是掀開婚紗那刻看到尼克的臉，一切就安定下來，我知道我做出生命中最好的決定。」

琵豔卡選戴蕭邦Haute Joaillerie系列珠寶耳環與項鍊，甚至配上184.50克拉鑽石項鍊，貴氣逼人，尼克戴蕭邦18k玫瑰金L.U.C Lunar Big Date手表配同品牌戒指，以老婆喜愛為重。

(中國時報)