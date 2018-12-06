朗格珍稀表登台 寶鴻堂首賣

朗格Double Split雙追針腕表，394萬元。（A. Lange & Sohne提供）

友善列印
中國時報
報導

當各大腕表品牌力求大量生產降低售價，甚至連精密機芯也可機械量產之際，德國鐘表品牌朗格 （A. Lange & Sohne）卻反其人之道，標榜一年只生產4500只腕表，由於十分稀珍少有，只要一登台就立刻秒殺，即起朗格年度新款表在寶鴻堂台北店首賣，直至10日止。

今年登台的朗格限量表，包括雙追針Double Split計時碼表、萬年曆和月相顯示的1815 Rattrapante Perpetual Calendar、結合萬年曆和計時碼表的Datograph Perpetual Tourbillon陀飛輪，以及動力儲存長達31天的Lange 31等，都不乏表迷收藏。

至於全球首款三追針計時碼表Triple Split腕表，早在發表時就已被表迷搶購一空，全部售罄，因此無緣來台，這也讓同樣也是限量的Double Split計時碼表更加搶手。

朗格於1999年推出首款Datograph計時碼表，除了導柱輪和水平離合器等傳統部件外，還配備朗格經典大日曆、黃金套筒和德國銀等品牌標誌工藝，自此計時碼表成為品牌最受歡迎的經典之作，這也讓升級版Datograph Perpetual Tourbillon陀飛輪備受矚目。

(中國時報)

琵豔卡：生命中最好的決定！ 耶誕派對實用好禮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。