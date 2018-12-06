全自動義式咖啡機近10萬 沖泡專屬口味

2018年12月06日 04:14 中國時報 石欣蒨 報導

飛利浦Xelsis旗艦系列機種SM7685，9萬4900元，搭配指定淺口袋方案，買就送價值4萬2900元的精品豆兌換券共13張。（飛利浦提供）

Nespresso EXPLORATIONS 2018特別獻禮珍稀秘境咖啡典藏禮盒，3880元。（Nespresso提供）

國人對咖啡的要求愈來愈高，家用咖啡機廠商紛紛推出更高級的咖啡機及周邊商品吸客，飛利浦昨（5日）推出了全新2款Xelsis全自動義式咖啡機旗艦系列機種，可根據個人喜好調整風味；Nespresso在年末限量推出2018年「珍稀秘境咖啡典藏禮盒」，可品嘗到4款來自神祕地帶的咖啡。

飛利浦的Xelsis全自動義式咖啡機旗艦系列機種雖定價近10萬元，可是為了滿足高端的黑金市場而設，此次加入了3大創新功能，分別為「咖啡創作面板」，可一次設定咖啡濃淡、奶泡等份量，「可調式預潤悶蒸功能」以增加整體口感，還有「專屬風味記憶功能」，根據個人喜好建立專屬的咖啡口味，設定儲存以後，即能一鍵喝到專屬咖啡。

Nespresso推出的「珍稀秘境咖啡典藏禮盒」，走訪世界各地後，一次帶來了包括加拉巴哥群島的聖克魯茲島、多明尼加共和國錫瓦奧谷地的2款海島咖啡，還有2款分別為尼加拉瓜馬里亞斯莊園和印度邁樂蒙尼莊園咖啡，從原產地帶回珍貴稀有的咖啡之餘，盒中還有Reveal水晶玻璃咖啡品飲杯等值得珍藏的周邊禮，提供消費者耶誕送禮之選。

(中國時報)