不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－警告鬥爭是毒藥

2018年12月07日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

面對民進黨內中生代崛起，派系蠢蠢欲動。（本報資料照片)

蔡英文「迴廊談話」

民進黨敗選後派系蠢蠢欲動，蔡英文總統昨親上火線，對選後情勢提出三點說明。面對逼宮，她強調民主政治不是宮廷劇，黨在困難時鬥爭不是解藥而是毒藥；面對賴、菊動向，她說自己跟賴清德是緊密工作夥伴，相信未來也是；對於白綠合作，她也遞出橄欖枝說，我們下一階段就是要集結最大民意的支持。

民主政治不是宮廷劇

蔡英文日前發給民進黨員的公開信指出，她忽略總統應成為國家主要溝通者，「雖然做出決策，但沒有站在第一線領導，這導致了社會更分裂」。一席話，已暗示將走向前線領導。

如今，民進黨2018敗選後，派系人馬不斷放話要蔡放棄連任，「讓中生代來領導」，儘管新系綠委蔡其昌、段宜康自清，強調「支持蔡英文」，仍未能止息「逼宮」傳聞。 昨日，蔡英文就仿效美國總統在白宮東廂走廊談話模式，首度在總統府迴廊，直接對目前社會討論度最高的話題發表「蔡三點」。

在「逼宮說」方面，蔡英文認為，這種說法「可能跟近來流行宮廷劇有關」，但我們是民主政治不是威權政治，並不是宮廷劇本環境，不需要把政治想得這麼複雜，對民主政治也應要有基本的信任。

賴現在未來都是夥伴

她話鋒一轉指出，民進黨在2008年也曾經挫敗過，那一次的挫敗給我們很大的警示，也給黨內很多的提示，就是在面臨困難時，「鬥爭絕對不會是解藥，甚至是毒藥」。

她說，九合一選舉結束後，黨內有很多人有不同的看法，有人講話比較大聲，有人選擇在比較安靜的環境中表達意見，但民進黨不曾改變的基本共識，就是在面臨困境時，「團結是最重要的」，這一點她對民進黨有信心，在下一階段她會把隊伍重整起來。

外傳賴揆與陳菊將在明年1月再度請辭，蔡英文未正面回應，而是低調表示，陳菊、賴清德絕對不是戀棧的人，同時也都是有強烈責任感的人，兩人在政治上歷練都很久，「他們也知道什麼時候要忍辱負重，什麼時候要挑起責任」。

白綠合作遞出橄欖枝

她說，這段期間，3人的互動非常好，「我們都只有1個信念，就是這個黨、執政的成功，才是我們共同的信念所在」。過去1年多，賴揆與她是很緊密的工作夥伴，「我相信未來也是如此」。

至於「白綠合作」議題，蔡英文也意有所指的說，民進黨在2016年選舉勝利，是來自於取得社會多數人的支持。同樣的，在面臨下一局的挑戰時，集結社會最大支持的力量，就是全黨在下一個階段努力的方向。

總統府發言人黃重諺表示，總統大部份時間都在府內辦公，大家看不到她，很多重要訊息也不容易出來，所以就利用辦公空檔，透過媒體讓國民知道總統在做什麼，或回應國民、新聞界關心的政治議題。

(中國時報)