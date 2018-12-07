華為接班人加國被捕 全球股市重挫

2018年12月07日 04:10 中國時報 孫昌國 、 諶悠文 、 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

華為財務總監、創辦人任正非的女兒孟晚舟，涉嫌違反美國對伊朗的制裁令。(影片取自Youtube)

陸美關係再掀波瀾全球股市大失血！大陸華為技術公司創辦人任正非的女兒、華為副董事長兼財務長孟晚舟驚傳1日在加拿大溫哥華被捕，理由是涉嫌「違反美國對伊朗的貿易制裁」，並可能引渡美國紐約受審。對此，大陸外交部6日要求美、加澄清理由，立即放人。

孟晚舟恐引渡美 陸強烈抗議

孟晚舟被加拿大扣留，對全球股市造成劇烈衝擊。科技類股尤其是5G類股領跌，截至台北時間晚上11時止，道瓊一度大跌近500點，納斯達克期指更一度重挫近150點。跌幅榜上，5G概念、消費電子、智慧財產權保護、邊緣計算、以及機場航運股大幅下跌。

台灣股市昨日終場大跌232點、9700點再度失守收在9684點，其他亞股全面受挫，日本日經、香港恆生、深證成指、滬深300等無一倖免。

華為接班人被捕造成全球股市動盪，背後有深刻政治意涵。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨天發文，痛批美國「耍卑鄙的流氓手段，並直指此舉形同美國對中國宣戰」。一般相信，這起事件可能導致陸美關係急轉直下，兩國關係在短期內將高度緊繃，是否會影響大陸副總理劉鶴赴美協商目前還不清楚。但有美方分析家指出，如果事件未能圓滿解決，大陸絕對會進行報復。

值得一提的是，在傳出孟晚舟被扣的同時，英國最大電信商BT也宣布，不再使用華為產品。這標誌著英語系國家美國、澳洲、紐西蘭和英國相繼加入以國家安全為由，抵制華為產品的行列。

英國最大電信商 也抵制華為

另外，孟晚舟被捕與史丹佛大學華裔物理學家張首晟跳樓身亡的消息同時曝光。兩人同日出事，而且正值「習川會」在阿根廷舉行的同一天。張首晟還被傳出曾與華為接洽研發晶片，從而引起外界各種猜測。

一般認為，華為事件象徵著以美國為代表的西方對於未來5G規格戰已經出手，不但有震懾大陸科技公司的意味，更劍指中國製造2025和一帶一路。

大陸外交部發言人耿爽6日表示，中方已分別向加方和美方表明了嚴正立場，要求立即對拘押理由作出澄清，馬上釋放被拘押的人員，切實保障當事人的合法正當權益。

大陸駐加大使館也發表措辭強烈的聲明表示，加國警方應美方要求逮捕一個沒有違反任何美、加法律的中國公民，對這一嚴重侵犯人權的行為，「中方表示堅決反對並強烈抗議」。

華為是全球最大電信網路設備製造商。路透和華爾街日報4月曾報導，據傳至少從2016年開始，美國司法部就在調查華為是否將原產美國的產品出貨至伊朗等國，違反美國出口和制裁法令。

(中國時報)