江啟臣：國民黨少子化嚴重 還分世代

2018年12月07日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

未來總統參選是否由中生代接班，立委江啟臣說，國民黨少子化比台灣還嚴重，所以應不是世代問題，而是需要更多人才。（本報資料照片）

另一中生代立委蔣萬安也說，不是中生代問題，是接地氣問題。（鄭任南攝）

國民黨狂勝三都 吳敦義角逐總統出局？

國民黨打贏2018後，黨內湧現2020中生代接班聲浪。對此，國民黨主席吳敦義昨表示，他沒意見，但民主法治國家就是一切照民主法治來；國民黨立院黨團總召江啟臣說，國民黨「少子化」比台灣少子化嚴重，人都不夠了，還分世代嗎？一席話，替黨內世代衝突解套意味濃厚。

少壯派替世代衝突解套

國民黨2020總統人選引發各界關注，談起參選意願，吳敦義昨稱不會表示自己意見，而身為黨主席，「老實講，縣市長選得不好，我老早就辭職了，現在縣市長選得大致上還不錯，應再一段時間，讓有興趣的人先訂定遊戲規則。」

至於黨內傳出青壯派、中生代接班聲音，吳敦義說，他通通沒意見，民主法治國家就是一切照民主法治來。媒體追問是否有意願爭提名總統？吳回「我也不能表示意願」。

江稱黨內需要更多人才

值得注意的是，面對2020該不該由中生代出征，江啟臣強調，對國民黨來講，不是分世代問題，「現在其實人都不夠了，還要分世代嗎？」令人擔心的是國民黨斷層，「國民黨少子化比台灣少子化還嚴重」，所以應該不是世代問題，而是國民黨需要更多人才問題。

媒體追問，心中是否有最好的總統人選？江啟臣說，目前沒想這麼多，黨內現階段若用更開放心胸，聽聽社會大眾、各界對未來總統的期待，會有助未來產生一位最能勝選的候選人。

面對黨內有聲音主張由江啟臣、立院黨團副書記長蔣萬安搭擋「江蔣配」，江啟臣說，國民黨作為一個政黨，各種聲音都有，只要是對黨好的，都正面看待，畢竟政黨不該是一言堂，有不同意見大家拿出來表達，最後形成共識作為機制，最重要是讓黨意能貼近民意，這也是民意對政黨最大的期待。

黨意須負責任回應民意

江啟臣強調，這次選舉結果清楚告訴所有政黨「人民是大於政黨的」，政黨應往民意靠攏，所以不管地方選舉或未來全國、總統大選，國民黨必須負責任回應民意。

蔣萬安則表示，地方選舉結束，並非真的是民眾對國民黨有多大認同或信任，接下來應戒慎恐懼，怎樣加速國民黨黨內改革力道最迫切。至於所謂中生代接班，他說，自己現在專心在立院問政，並全力拚立委連任。

(中國時報)