關鍵不在世代 在如何更接地氣

2018年12月07日 04:10 中國時報 楊佳穎

國民黨在九合一繳出亮眼成績單，牽動緊接而來的2020總統及立委大選布局，除檯面上多顆「太陽」，黨內也浮現中生代接班主張。不過，從讓「韓流」崛起的民氣看，此刻國民黨最核心問題，不在世代交替，而在不接地氣，千萬別畫錯重點。

2018選舉落幕迄今過10餘天，整個國民黨仍能嗅出濃厚勝選氣氛。不過，如此選舉結果，並非因國民黨真做了什麼「革新」，又或展現不一樣的團結，多半為人民對民進黨執政的強烈不滿情緒，再適時搭上韓流襲台風潮，才造就國民黨的勝利，並非對國民黨展現更多信任或期待。

進一步回顧韓國瑜掀起的「韓流」，顛覆典型國民黨形象、以「賣菜郎」自居，豪邁熱情、平民話語，短時間就接地氣，拉近與民眾距離，成功讓高雄綠地變藍天；吳敦義也曾在受訪時公開讚韓國瑜，講話讓一般人聽得懂，比傳統黨員多一份活潑、親近，是國民黨未來應多加強的元素。

如今選舉結束，對改革、延續「接地氣」聲浪似也淡了，國民黨的頭人們，似未加緊腳步研究思變的民心，僅形式拋出邀請縣市長出席中常會想法；甚至多數人還老調重彈把目光集中在「世代交替」，實在令人有種不知今夕何夕的錯亂感。

因單以年齡來看，現年61歲、從政資歷近30年的韓國瑜，再怎樣也算不上「青壯世代」吧？如果真要拿「世代交替」帽子往他頭上扣，拒絕他參選高雄市長，那麼，試問國民黨還會有2018捲起驚濤駭浪的韓流嗎？

所以，繼續高舉世代交替，實在過度簡化、也是看輕人民對政治的期待了。

國民黨確已透過2018一役，奠定2020關鍵利基。但接下來，國民黨若無法延續2018選舉過程中掌握的「接地氣」訣竅，只會一股腦往不是重點的「世代問題」鑽牛角尖，那麼選票說來就來，也會說走就走，千萬別小看選民的智慧。

(中國時報)