關鍵不在世代 在如何更接地氣

國民黨狂勝三都　吳敦義角逐總統出局？
友善列印
中國時報

國民黨在九合一繳出亮眼成績單，牽動緊接而來的2020總統及立委大選布局，除檯面上多顆「太陽」，黨內也浮現中生代接班主張。不過，從讓「韓流」崛起的民氣看，此刻國民黨最核心問題，不在世代交替，而在不接地氣，千萬別畫錯重點。

2018選舉落幕迄今過10餘天，整個國民黨仍能嗅出濃厚勝選氣氛。不過，如此選舉結果，並非因國民黨真做了什麼「革新」，又或展現不一樣的團結，多半為人民對民進黨執政的強烈不滿情緒，再適時搭上韓流襲台風潮，才造就國民黨的勝利，並非對國民黨展現更多信任或期待。

進一步回顧韓國瑜掀起的「韓流」，顛覆典型國民黨形象、以「賣菜郎」自居，豪邁熱情、平民話語，短時間就接地氣，拉近與民眾距離，成功讓高雄綠地變藍天；吳敦義也曾在受訪時公開讚韓國瑜，講話讓一般人聽得懂，比傳統黨員多一份活潑、親近，是國民黨未來應多加強的元素。

如今選舉結束，對改革、延續「接地氣」聲浪似也淡了，國民黨的頭人們，似未加緊腳步研究思變的民心，僅形式拋出邀請縣市長出席中常會想法；甚至多數人還老調重彈把目光集中在「世代交替」，實在令人有種不知今夕何夕的錯亂感。

因單以年齡來看，現年61歲、從政資歷近30年的韓國瑜，再怎樣也算不上「青壯世代」吧？如果真要拿「世代交替」帽子往他頭上扣，拒絕他參選高雄市長，那麼，試問國民黨還會有2018捲起驚濤駭浪的韓流嗎？

所以，繼續高舉世代交替，實在過度簡化、也是看輕人民對政治的期待了。

國民黨確已透過2018一役，奠定2020關鍵利基。但接下來，國民黨若無法延續2018選舉過程中掌握的「接地氣」訣竅，只會一股腦往不是重點的「世代問題」鑽牛角尖，那麼選票說來就來，也會說走就走，千萬別小看選民的智慧。

(中國時報)

江啟臣：國民黨少子化嚴重 還分… 朱立倫妙答 我57歲算哪一代

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。