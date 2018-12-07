朱立倫妙答 我57歲算哪一代

新北市長朱立倫昨對於是否應由黨內中生代領軍2020總統大選，朱妙答：「我今年57歲算哪一代？」（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

2020總統大選國民黨主席吳敦義、及即將卸任的新北市長朱立倫，極可能成為參選的「兩顆太陽」；近日黨內立委蔣萬安、江啟臣等，對黨內初選制度提出想法，也有人呼籲讓中生代接班，對於是否認為應由中生代領軍2020，朱立倫昨受訪時妙答：「這有點敏感欸，我今年57歲算哪一代？」最後語帶保留，強調黨內有各種聲音都是好事。

國民黨主席吳敦義日前表示，黨內總統初選與立委提名作業，可能在明年5、6月決定，引起黨籍立委憂慮，連日來雜音不斷，甚至有針對特定人士打造時程的說法，吳敦義昨中午宴請立委，也被媒體解讀是在為自身投入2020選戰布局。

朱立倫昨出席市政活動記者會，面對媒體提起吳敦義宴請立委一事，是否為2020布局？朱立倫表示，他一直認為主席多跟民意代表、立委、地方首長溝通是應該的，不必把這些事情混成一團，主席有他的工作角色。

媒體追問朱立倫，立委蔣萬安、江啟臣等人，對國民黨初選制度「非常有想法」，是否覺得黨內應該由中生代領軍來挑戰2020總統大選？

朱立倫笑說「這有點敏感欸！」隨即妙答：「我今年57歲算哪一代？」朱強調，他認為每一位立委都有想法，黨內民主就是各種聲音都有，他認為這是好事。

對於朱系子弟兵、新北市新科議員葉元之，日前在談話性節目中說韓國瑜團隊是烏合之眾，朱立倫表示，葉元之是失言，也道歉了，葉的意思是說，各路英雄好漢一起來支持韓市長，卻失言用錯成語，「可能他回家要好好再念一念中文，有點遺憾，當時中文不好好念的結果。」

(中國時報)

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