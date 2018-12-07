吳指明年5月辦初選 也沒不好

2018年12月07日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

國民黨接下來2020總統提名布局，黨主席吳敦義日前稱可能落在明年5、6月，一席話引發黨內憂心初選時程可能太晚。對此，吳敦義昨受訪強調，目前還沒腹案，正在考量中，且據說執政當局準備把立委、總統選舉拆開，日期都還沒決定，「大致上我們只是初步一些評估，還沒到開始動手設計日程表。」

吳敦義指出，過去國民黨曾在4月中旬就公布提名初選辦法，也有過到5、6月間才處理，現在黨中央應趕緊把立委補選事宜，及議長、副議長的事處理完，一邊就能空出些人手，開始準備立委跟總統大選的登記時間表。

吳敦義表示，但現在還沒確定，據說執政當局準備將立委選舉及總統大選拆開，日期還沒決定，若真拆開，立委選舉肯定在後年1月就選，但總統大選或是2、3月間。他說，時間上以前都是1月，若改到2月選總統，明年5月辦初選也沒什麼不好，所以大致上只是初步評估，還沒開始設計日程表。至於是否最晚明年5月？吳回「我都不敢這樣講」。

對總統大選初選時程訂5月是否太晚？國民黨團總召江啟臣認為，時間上各有好壞，關鍵在黨內機制要先確立，且是大家有共識並願遵守的，甚至某種程度上也符合外界期待；透過這樣機制產生候選人，也才不至於出現爭議，時間點大家有不同看法，拿出來討論後達成共識就可。

國民黨團副書記長蔣萬安強調「時間不是重點」，大家可公開討論，關鍵在整個提名制度、機制，如何盡早確定並落實，這也是深化國民黨內民主，「希望這部分大家可盡快將遊戲規則訂好，避免未來落入因人設事，或特別為誰量身定做的口實。」

國民黨團書記長曾銘宗說，決定候選人也好、時程也好，相信黨內有非常公開透明的機制，能盡快徵選出最有競爭力、最可能勝選的人選。

(中國時報)