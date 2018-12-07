2020爭大位？ 王金平稱隨因緣走

2018年12月07日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

國民黨在九合一大勝後，黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前行政院長張善政，及這次在高雄輔選有功的前立法院長王金平，都被視為2020總統熱門人選。對於是否有意投入黨內初選，王金平昨笑回「隨因緣走」；至於會不會擔心黨內開始有很多「太陽」爭2020？他直回，「有的話也是好現象啊！」

吳敦義昨午間邀宴黨籍立委慰勞2018選舉辛勞，除立委許淑華及顏寬恒事先請假、林為洲未現身，及縣市長當選人盧秀燕、張麗善、王惠美、徐榛蔚、楊鎮浯等人未出席外，其餘立委幾乎全員到齊。

與會的王金平，在餐敘中與吳敦義碰面。王金平說，吳敦義講話只有兩、三句而已，很簡潔，跟大家道謝一下。至於是否有感謝王金平在高雄的幫忙？王僅說「有啦！有啦！」

今年高雄市長當選人韓國瑜掀起「韓流」，王金平被指為勝選背後重要推手，除在高雄舉辦「三山造勢」助韓抬高氣勢，另中南部9個責任區就拿下6個，替黨翻轉中南部功不可沒，基層也出現拱王參選總統的聲浪。

對於是否支持吳敦義角逐2020總統大位，王金平昨受訪直回，吳敦義又沒說要選。至於自己是否有意參選？王則說，「我講過，隨因緣走。」

此外，是否擔心接下來黨內很多「太陽」相爭2020、有意者應早點表態？王金平笑回「有的話也是好現象啊」，每個人都有不同的規劃。媒體追問，中生代接班選2020好不好？王金平說，看大家各自意願，有資格可以選的，大家都可選，「年滿40歲就可以選！」

(中國時報)